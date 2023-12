Bad Waldsee

Stadtverwaltung lädt zum Ehrenamtsessen

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Traditionelles Mittagessen zum Dank für Ehrenamtliche am Jahresende in Bad Waldsee. (Foto: Stadtverwaltung )

Mit der Einladung zum traditionellen Mittagessen am Jahresende hat die Stadtverwaltung Bad Waldsee großen Dank, Wertschätzung und Anerkennung für die Fairtrade-Steuerungsgruppe, das Vorstandsteam des Stadtseniorenrates, das Team rund um das (Groß-)Eltern-Kind-Café, die Gästeführer und allen weiteren Personen, die sich im städtischen kulturelltouristischen Bereich einsetzen, ausgedrückt (Foto: Isabel Sonntag). Dank ging einer städtischen Pressemitteilung zufolge auch an Horst Schmidt für das leckere Essen und für die „Nachtisch-Spende“ an unsere Ehrenamtlichen.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 11:53 Von: sz