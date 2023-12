Stadtseniorenrat bietet einen Filmabend und einen Spielenachmittag im Januar

Zwei Veranstaltungen plant der Stadtseniorenrat im Januar. Zum einen ist am Donnerstag, 4. Januar, 14 Uhr ein Kino geplant mit dem Film „Monsieur Blanke zu Diensten“: Eigentlich wollte der erfolgreiche Londoner Unternehmer Andrew Blake Urlaub in Frankreich machen, wo er einst seine Frau kennenlernte und glückliche Tage verbrachte. Doch der Empfang in der Ferienresidenz ist nicht sehr freundlich und statt als Gast findet er sich irrtümlich von der Hausherrin als Butler auf Probe eingestellt. Gelangweilt von seinem alten Leben macht er das Spiel mit. Bald serviert er unter der strengen Aufsicht der exzentrischen Haushälterin und Köchin Odile sowie ihres Katers Mephisto der verwitweten Gutsherrin das Frühstück, beantwortet ihre Post und macht sich bei Arbeiten im Haus nützlich. Und das nicht immer nach Schlossetikette. Als „Monsieur Blake zu Diensten“ schafft er es, in seiner unkonventionellen Art, dass in diesen hochherrschaftlichen, verstaubten Mikrokosmos, zu dem auch noch das junge Hausmädchen Manon und der hemdsärmelige Gärtner Philippe gehören, wieder frischer Wind und Lust am Leben einziehen.

Am Donnerstag, 11. Januar, 14 Uhr findet dann ein Spielenachmittag im Spitalkeller (Spitalstüble) statt.