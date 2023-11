Stadtseniorenrat Bad Waldsee lädt im Dezember ein

Der Stadtseniorenrat (SSR) Bad Waldsee lädt zu mehreren Veranstaltungen im Dezember. Am Dienstag, 5. Dezember, um 15 Uhr gibt es einen Vortrag zum Thema „Was uns zum Blühen bringt - Die Bedeutung der Wertschätzung“ mit Referentin Beate Weingardt im Festsaal des WPAS in der Steinacher Straße 70. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Am Donnerstag, 7. Dezember, gibt es um 14 Uhr eine Sprechstunde/ Kino zum Film „Ein ganzes Leben“, nach dem Jahrhundertroman von Robert Seethaler. Die Handlung: Der Hilfsarbeiter Andreas Egger blickt auf die harten und entbehrungsreichen acht Jahrzehnte seines Lebens in den Alpen zurück. Bereits als kleiner Junge wird er von der Familie seines Onkels als billige Arbeitskraft ausgenutzt. Auch als erwachsener Mann darf er neben der zehrenden Arbeit nur wenige Momente des Glücks mit seiner großen Liebe Marie erleben, die ihm das Schicksal bald grausam entreißt. Am Ende seines Lebens schaut er dennoch versöhnlich auf seine eigene Geschichte zurück.

Am Donnerstag, 14. Dezember, findet dann um 14 Uhr noch ein Spielenachmittag im Spitalkeller (Spitalstüble) statt. Weitere Teilnehmer (auch Gäste) sind immer willkommen.