Stadträte bieten Altstadt– und Seenachtfest–Bändchen

In diesem Jahr bieten die Stadträte schicke Fest–Bändchen. Jedes Bändchen hat eine Nummer und jedes Bändchen ist ein Los (Foto: Brigitte Göppel). Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis ein Camper–Wochenende und viele weitere Preise. Die Ziehung der Losnummern erfolgt am Montag, 31. Juli. Die Gewinnnummern werden auf der Homepage der Stadt, im Amtsblatt sowie in den Medien veröffentlicht. Das Hüttele hat am Samstag, 29. Juli, von 18 bis 22 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, von 10.30 bis 21.30 Uhr geöffnet.