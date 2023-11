Stadt zeigt orange Flagge gegen Gewalt an Frauen

Gewalt an Frauen beenden, sensibilisieren und helfen: Eine Initiative vereinter Kräfte aus dem Landkreis Ravensburg beteiligt sich auch dieses Jahr an der weltweiten UN-Kampagne „Orange the World“. Von Samstag, 25. November, bis zum 10. Dezember werden Plakate, Fahnen und Banner den Landkreis Ravensburg orange färben und ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und für ein respektvolles Miteinander setzen, woran sich auch Bad Waldsee beteiligt.

Jede vierte Frau erlebt geschlechtsspezifische Gewalt, unabhängig von ihrem gesellschaftlichen oder kulturellen Hintergrund, schreibt die Stadt Bad Waldsee. Es ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen im Land. Erste Ansprechpartnerin bei Gewalt gegen Frauen ist die Beratungs- und Interventionsstelle in Ravensburg und Wangen; jedes Jahr suchen etwa 300 Frauen mit ihren Kindern in den Beratungsstellen und im Frauen- und Kinderschutzhaus Hilfe.

Auch Bad Waldsee beteiligt sich an der Aktion und zeigt Flagge, und zwar die „Orange Day-Flagge“. Sie wird am Samstag, 25. November, sowie am Sonntag, 26. November, am Historischen Rathaus gehisst. Gerne hätte die Stadt die Flagge noch länger hochgezogen gelassen, was aufgrund der Umbauarbeiten zum Rathaus-Advent aber nicht möglich war. Auch auf Social Media wird die Stadt die Aktion unterstützen.

Weitere Informationen gibt es hier auf www.orangedays-lkrv.de/info/ und www.unwomen.de/orange-the-world-2023/.