Bad Waldsee

Stadt will in Straßen mit neuer Tempobegrenzung mehr blitzen

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Nach der Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Lärmaktionsplans für Bad Waldsee sind im Juni dieses Jahres, zum Schutz der Anwohner vor Gesundheitsgefahren durch Straßenverkehrslärm, an folgenden Straßenabschnitten in und um Bad Waldsee Geschwindigkeitsbeschränkungen eingeführt worden: Reduzierung von 100 auf 70 km/h, ganztags: B 30, Wohnplätze Mattenhaus und Englerts; Reduzierung von 100 auf 70 km/h, von 22 bis 6 Uhr: B 30, Ortsumfahrung Bad Waldsee Nord, Höhe Fliederstraße; Reduzierung von 50 auf 30 km/h, ganztags (Kernstadt): Frauenbergstraße zwischen Kapellenweg (Tankstelle) und Stadthalle, Bleichestraße, Friedhofstraße, Am Stadtgraben; Reduzierung von 50 auf 30 km/h, von 22 bis 6 Uhr (Kernstadt): Aulendorfer Straße, zwischen Reutestraße und Edekamarkt sowie Ortsdurchfahrt B 30 in Gaisbeuren und Enzisreute sowie eine Reduzierung 50 auf 30 km/h, ganztags (Reute): L 285 von Gebäude Gaisbeurer Straße 33 bis zum nördlichen Ortsende.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 15:17 Von: sz