Stadt sucht Teilnehmer und Beschicker für „Adventsglühen 2024“

Der Waldseer Weihnachtsmarkt erfreut sich immer größerer Beliebtheit bei Gästen und Bürgern. Mit einer schönen Mischung aus Kunsthandwerk und Kulinarik beteiligen sich regionale Händler, Hobbykünstler und Vereine am Weihnachtsmarkt und machen ihn so zu einem wundervollen vorweihnachtlichen Erlebnis für Jung und Alt, schreibt die Stadtverwaltung. „Bestärkt durch diesen Erfolg ist es unser Ziel, den Weihnachtsmarkt stetig weiterzuentwickeln“, heißt es seitens der Verwaltung. So wird der Markt ab diesem Jahr erweitert: Ab 2024 startet er mit 24 Markthütten, die auf der Hochstatt und auf dem neu gestalteten Grabenmühlplatz zum Stöbern und Entdecken einladen sollen. Der Weihnachtsmarkt geht heuer von Donnerstag, 5. Dezember, bis Sonntag, Sonntag, 8. Dezember.

Geplant sind rund 38 Aufbauten auf dem Marktgebiet, dabei soll eine ausgewogene Mischung an Verkaufshütten, Glühweinhütten, Essensständen und Unterhaltungsprogramm für einen perfekten Waldseer Weihnachtsmarkt sorgen. Vorgesehen sind laut Stadt 24 Holzhütten (zur Miete), zwölf professionelle Essensstände sowie zwei überdachte Bühnen für Unterhaltungsprogramme.

Gesucht werden wieder Teilnehmer aus den Bereichen gewerblicher Verkauf von Waren, Kunsthandwerk privat oder gewerblich, Vereine, Schulen, Kindergärten oder gemeinnützige Initiativen sowie professionelle Gastronomie-Trucks.

Ab sofort können sich Interessierte für den Waldseer Weihnachtsmarkt bewerben. Einfach Bewerbungsunterlagen herunterladen, ausfüllen und an [email protected] senden.

Anmeldeformular Weihnachtsmarkt „Adventsglühen 2024“ unter: https://www.bad-waldsee.de/gaeste/de/kultur-stadtleben/veranstaltungen/waldseer-weihnacht.