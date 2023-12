Sprachkurs für Mütter und Kinder aus Eritrea

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt hat der Waldseer Menschenrechtsverein „Global“ einen sechswöchigen „Sprachkurs für Mutter und Kind“ angeboten. Das Besondere: Alle Teilnehmerinnen stammen aus Eritrea und sprachen kein Wort Deutsch und kaum ein Wort Englisch.

Geleitet wurde der Kurs laut Vereinsmitteilung von Michael Kaiser, der vor allem in der Startphase von den erfahrenen „Global“-Pädagoginnen Beate Weber (Döchtbühlschule) und der Pensionärin im Unruhestand, Nicole Niggemann aus München, unterstützt wurde. Möglich machten das Angebot Suzanna Vidaklovic, auf dem Rathaus Integrationsbeauftragte, und Brigitte Kaiser, „Global“-Aktivistin der ersten Stunde.

Der Kurs umfasste knapp 20 Unterrichtseinheiten zu jeweils anderthalb bis zwei Stunden. Hinzu kamen Elterngespräche und Besuche in den Familien, einmal sogar mit Kaffeezeremonie in der Flüchtlingsunterkunft in der Steinstraße - einschließlich dem Rösten der grünen, aus Äthiopien stammenden Kaffeebohnen. Zwei eritreische Mütter mit i9hren zusammen fünf Kindern besuchten den Kurs regelmäßig.

Der Sprachkurs war für beide Seiten, Schüler wie Lehrer, eine Herausforderung. Die sieben Teilnehmerinnen - neben den beiden Mamas zwei Mädchen, elf und 14 Jahre alt sowie drei Jungs zwischen acht und zwölf - kommen aus Eritrea und sprachen nur ihre Landessprache Tigrinya. Eine der beiden Erwachsenen hat noch nie eine Schule von innen gesehen. Sie ist Analphabetin.

Bemerkenswert war, wie die Ehemänner ihre Frauen im Besuch des Deutsch- und Alphabetisierungskurses unterstützten. Sie sind schon etwas länger in Deutschland und konnten im Frühsommer ihre Familien zu sich holen. In ihrer Offenheit für die deutsche Sprache und Kultur unterscheiden sie sich doch auffällig von manchen muslimisch und stark patriarchal geprägten Geflüchteten.

So schwierig und im Wortsinne missverständlich sich der Unterricht manchmal gestaltete - oft ging es nur mit Übersetzungs-App - so unterhaltsam war er auch. Für beide Seiten. Unterm Strich hat das Projekt den fünf Jugendlichen den Übergang in das deutsche Schulwesen sicher erleichtert. Sie freuten sich auch über das Schulmaterial, darunter zwei neuwertige Schulranzen, das sie zum Abschluss erhielte. Das Fazit von Integrationsbeauftragter und Kursgeber fällt deshalb rundum positiv aus.

Im Moment gibt es Überlegungen mit dem Ziel, das Sprachangebot zu vertiefen. Die Stadt Bad Waldsee, und hier vor allem das örtliche Integrationsmanagement in Person von Katharina Kirn, hat bereits Interesse bekundet.