Sportgeschäft in Bad Waldsee schließt

Bad Waldsee hat einen Sportladen weniger. Die „Tennisbox“ in der Ulrich-Kuderer-Straße hat Ende Oktober zugemacht. Dabei war der Name „Box“ lange Zeit Programm. Kompaktes Fachwissen auf kompaktem Raum. Tennisspezialist Wolfgang Nüsslein beriet viele Jahre auf nur 20 Quadratmetern seine Kunden und bot als Kundenservice das Bespannen der Schläger an. Den Laden in der Seitenstraße Richtung Stadtsee führte er nur ein Jahr. Die Schließung, die für ihn recht plötzlich kam, nimmt er gelassen.

Während er erzählt, kommen pausenlos Menschen in das Geschäft. Sicherlich sind einige durch die „Reduziert-Schilder“ im Schaufenster angelockt worden, viele kommen aber auch, weil sie Nüsslein lange kennen. Man duzt sich; ein Mann schaut nach der passenden Größe bei den Laufschuhen, eine Kundin probiert ein ganzes Sortiment Outdoorshirts durch. Eine Frau fragt nach zwei Tennisbällen ‐ für ihre Waschmaschine. Die andere Kundin hält beim Durchstöbern der Outdoorshirts inne und fragt, wofür das gut sei. „Die kommen in den Trockner. Wenn ich Daunen wasche und die Bälle dazwischenlege, kommen die wie neu heraus“, klärt sie auf.

Bad Waldsees schöne Landschaft zog ihn an

Eigentlich wäre Wolfgang Nüsslein Bio- und Sportlehrer fürs Gymnasium geworden. Aber in den 1980er Jahren, als er sein Referendariat abschloss, wurde von den 26 Referendaren nur einer als Lehrer übernommen. Nüsslein selbst machte sich seine Biologiekenntnisse zunutze und ging als Vertreter in die Pharmaindustrie. Bald Waldsee suchte er sich bewusst als Verbreitungsgebiet aus ‐ der schönen Landschaft wegen.

Ein Unfall zwang ihn erneut zum Umdenken. Arbeiten wie bisher, lange Strecken als Vertreter im Auto, das war nicht mehr drin. Da gab es noch die Leidenschaft zum Sport. Beim Thema Tennis kannte er sich aus und fing im kleinen Rahmen an, die Tennissaiten für Vereinsfreunde zu bespannen. „Das machte ich damals noch mit Gewichten“, erzählt er.

Nüsslein musste mehrmals umdenken

Vom Heimbetrieb bezog er 2006 eine kleine Verkaufsfläche in einem Radsportgeschäft in der Waldseer Altstadt. Er stellte sich auf die Kundschaft der Rehakliniken im Ort ein. Neben Tenniszubehör nahm er Nordic-Walking Stöcke, Laufschuhe und Laufkleidung mit ins Programm. Die Nachfrage wuchs. In den Sommermonaten, der Hochsaison im Tennis, sei er an seine Grenzen gekommen. Nüsslein schmiss den Laden im Alleingang: Einkauf, Verkauf, Auswahl der Waren, Service und Buchhaltung.

Nach einem Brand im Jahr 2022, der die sensiblen Sporttextilien nachhaltig beschädigt hätte, musste er schnell reagieren. Innerhalb weniger Tage räumte er die komplette Ware aus und improvisierte erneut. Seine Garage diente zur Überbrückung als Lager.

„Ich dachte, das würde eine Sache von maximal zwei Wochen werden, bis ich was Neues finde“, sagt er rückblickend. Ganz so schnell ging es dann doch nicht. Die Ladenpreise in Waldsee seien hoch. Einen kleinen Fachladen zu finden, war da gar nicht so einfach. Nüsslein ging die Immobiliensuche ganz klassisch an. Er sah ein leerstehendes Geschäft, warf einen Zettel in den Briefkasten und hatte Glück. Seit 2022 konnte er sich mit einer Goldschmiedin die Räume in der schmalen Ulrich-Kuderer-Straße teilen.

Er teilt seine Kunden in zwei Gruppen

Die Kundschaft der letzten Jahre könne man in zwei Gruppen teilen, erzählt Nüsslein. Da seien zum einen die Waldseer: Eher zurückhaltend beim Einkauf, Tendenz „schwäbisch sparsam“. Und zum anderen die Kunden aus den Rehakliniken. „Patienten aus den Kurkliniken gönnen sich was.“ Auch Wanderer, die den Jakobsweg laufen und sportbegeisterte Ausflügler spülte es bei schönem Wetter regelmäßig in den kleinen Laden.

Einfacher sei es in den letzten Jahren für den Einzelhandel nicht geworden, erzählt er. Der Charakter des Städtchens habe sich sehr gewandelt. „Früher gab es einen Laden für Elektrobedarf, eine Drogerie, einen Tabakspezialisten.“ Es sei insgesamt vielfältiger gewesen. Jetzt dominierten Modegeschäfte, meint Nüsslein.

Die Schließung nimmt er gelassen

Die Schließung seines Geschäfts sei plötzlich gekommen. Die Kündigung sei zwar fristgerecht gewesen, gerechnet hätte er damit aber nicht. Er nimmt es gelassen. „Dann gehe ich eben ein Jahr früher in Rente“, sagt er.

Ganz möchte er noch nicht loslassen. Freunde und langjährige Kunden können weiterhin auf ihn zählen. Auf Anfrage sorgt er auch in Zukunft dafür, dass die Waldseer Tennisschläger optimal gespannt sind.