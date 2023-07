Spielplatz–Einweihung mit Wasserbomben

Das Erwin Hymer Museum ist um eine Attraktion für Kinder reicher: Der neue Außenspielplatz an der Terrasse des Museumsrestaurants wird am Sonntag, 23. Juli, um 14 Uhr feierlich eingeweiht.

Highlight des Spielplatzes ist ein lebensgroßes Kletter–Reisemobil aus Holz mit beweglichem Lenkrad und Sitzen, an dem der Fantasie freien Lauf gelassen, hochgeklettert und hinuntergerutscht werden kann. Außerdem locken verschiedene Schaukeln und ein Kreisel Kinder unterschiedlichsten Alters. Die Spielgeräte wurden von Gerda Hymer und Johannes Stegmaier — ehemaliger Aufsichtsratvorsitzender der EHG und enger Freund der Familie Hymer — gestiftet. Für beide war es eine Herzensangelegenheit, dass das Erwin Hymer Museum einen eigenen Spielplatz für die kleinen Museumsbesucher im Außenbereich bekommt.

„Der Spielplatz ist richtig schön geworden und neben den Spielmobilen in der Ausstellung eine tolle Ergänzung unseres Angebotes für Familien mit Kindern“, freut sich der stellvertretende Museumsdirektor Markus Böhm. Zur Eröffnung am 23. Juli hat sich das Team des Museums ein besonderes Programm einfallen lassen: Die Kinder dürfen das Kletter–Reisemobil zur Einweihung mit Wasserbomben taufen, bevor es mit selbst gebastelten Flaggen um die Welt geschickt wird. Eine Spielplatz–Rallye fordert bei der Erkundung der Spielgeräte die Geschicklichkeit und Konzentration heraus. Alle Kinder, die an der Rallye teilnehmen, dürfen sich zur Belohnung mit ihrem Handabdruck auf dem Kletter–Reisemobil verewigen. Für Verpflegung sorgt das Museumsrestaurant Caravano mit kostenfreier hausgemachter Limonade, kühlem Wasser und frischem Popcorn.

Die Spielplatz–Einweihung findet am 23. Juli von 14 bis 18 Uhr statt. Die Nutzung des Spielplatzes ist immer kostenfrei und auch ohne Museumsbesuch während der Museumsöffnungszeiten möglich. Für alle, die am Tag der Spielplatz–Einweihung auch die Ausstellung besuchen möchten, senkt das Museum den Eintrittspreis für Erwachsene von 14 auf 9 Euro. Der Eintritt bis 18 Jahre ist frei.