SPD nominiert ihre Kandidaten für den Gemeinderat

Der SPD Ortsverein Bad Waldsee trifft sich Freitagabend, 15.3, ab 19 Uhr im Ratskeller in Bad Waldsee zur Nominierungsveranstaltung für den Gemeinderat. Es sollen dabei die Gesundheitsversorgung, die Verbesserung der Wohnraumsituation, der ortsnahe Nahverkehr und die Bildungssituation in Kitas und Schulen angesprochen werden. Anliegen, die bei den SPD-Marktständen vorgebracht wurden, werden ebenso einfließen, teilen die Mitglieder des SPD-Ortvereins in einer Pressemeldung mit. Die SPD-Ortsvorsitzende Karola Rummel dazu in der Mitteilung: „Wir von der SPD fordern die Bevölkerung auf, die Folgen des politischen Handelns, auch auf Gemeindeebene unter sozialen, aber auch ökologischen Gesichtspunkten zu sehen. Gemeinden müssen die rechtlichen Vorgaben der Landes-, des Bundes- und EU-Politik umsetzen. Sie können aber auch gestalten. Alle Menschen haben die gleichen Bürgerrechte in unserem Umfeld.“

Sie plädiert damit laut Mitteilung für Offenheit gegenüber neu Angekommenen in der Stadt und setzt sich für ein Engagement möglichst vieler für eine gelingende Integration ein. Karola Rummel: „Tradition und Neues muss als gleichwertig und bereichernd erkannt werden und respektvoller Umgang miteinander ist die Grundlage für Sicherheit und gutes Auskommen. Dies wollen wir mit unseren Kandidaten unterstützen.“