Der Musikverein Reute–Gaisbeuren lädt am Mittwoch, 26. Juli, ab 19.30 Uhr zum Sommerabendkonzert in Bad Waldsee ein. Auf dem Programm am Waldseer Rathaus stehen neben traditioneller Blasmusik auch Titel aus der Popmusik sowie aktuelle Werke. Zu den bekanntesten Titeln gehören sicherlich der „Graf Zeppelin Marsch“ oder „Unter dem Sternenbanner“. Vera Sigg singt den Wheather Girls Hit „It`s Raining Men“ in der Blasmusikversion.