Das Waldseer Krankenhaus ist bekanntlich Geschichte. An Ort und Stelle ist ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ins Leben gerufen worden. Aber war es das? Schließlich gab es schon keinen öffentlichen Abschiedsakt für das rund 115 Jahre lang betriebene Krankenhaus.

Im SZ-Sommerinterview hat SPD-Stadtrat Karl Schmidberger sich daher ein „Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung“ von der Stadt für die örtliche Klinik gewünscht. Wie die Idee eines Gedenkzeichens bei der Großen Kreisstadt ankommt? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt.

Eine emotionale Verbindung zum Krankenhaus

„114 Jahre Krankenhaus Bad Waldsee ist eine Zeit, in der vielen Menschen geholfen wurde, sie geheilt wurden oder bis zum Tod begleitet wurden. Ich fände es schön, wenn die Stadt hier ein Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung setzten könnte“, erklärte Schmidberger im SZ-Interview und setzte sich damit für ein Symbol oder Denkmal als Erinnerungskultur für die örtliche Klinik ein. Wie genau dieses Gedenkzeichen aussehen könnte, ließ der SPD-Stadtrat bewusst offen.

Bei der Stadtverwaltung scheint dieses Ansinnen momentan aber keine Rolle zu spielen, wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel aufzeigt:

Im Moment ist keine Tafel oder Gedenkstein angedacht. Wir möchten und müssen jetzt in die Zukunft blicken und mit ganzer Kraft die Gesundheitsversorgung für Bad Waldsee zukunftsfähig aufstellen. Brigitte Göppel

Die Stadt Bad Waldsee sei allen Mitarbeitern, die für das Krankenhaus Bad Waldsee gearbeitet haben, „mehr als dankbar“. Dies sei auch beständig und in allen Veröffentlichungen sowie Reden deutlich hervorgehoben worden. „Das wird auch immer so bleiben. Alle haben mit viel Herzblut für „ihr“ Krankenhaus gearbeitet und den guten Ruf weit über die Landkreisgrenzen hinaus getragen“, heißt es aus dem Verwaltungsneubau am Stadtsee.

Wie weit sind die anderen Pläne gediehen?

Indes ist die Stadt mit dem Nachfolgemodell der örtlichen Klinik beschäftigt. Vor einigen Wochen ist zwar ein MVZ der Oberschwabenklinik (OSK) eröffnet worden, aber die Stadt selbst verfolgt weitere Pläne. Beispielsweise ein erweitertes ambulantes Versorgungsangebot (EAV) oder ein hausärztliches MVZ in Form einer Genossenschaft. Wie weit diese Pläne fortgeschritten sind? „Wir sind mit vielen Akteuren im intensiven Austausch. Fast täglich finden Gespräche und Abstimmungen dazu statt. Es ist aber noch nichts in trockenen Tüchern“, so Göppel.