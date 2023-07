Solarpark in Mittelurbach wird deutlich größer

Der geplante „Solarpark Sankt Johannes“ in Mittelurbach wird größer als ursprünglich angedacht. Anstatt 2,8 Hektar wird die Freiflächenphotovoltaikanlage nun 7,4 Hektar groß. Das ist der Grund.

Im November hat der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) den Aufstellungsbeschluss für den Solarpark beschlossen. Wie in der jüngsten Sitzung des Gremiums bekannt wurde, hat sich bei den Planungen ein entscheidender Faktor verändert: die Größe. Nun ist der Solarpark um das zweieinhalbfache angewachsen. Der Grund: Der Eigentümer des angrenzenden Grundstücks hat seine Fläche ebenfalls für die Photovoltaikanlage zur Verfügung gestellt. Nun kann der Investor die Anlage auf 7,4 Hektar bauen.

Artenschutz wurde bereits kontrolliert

Wie Baurechtsamtsleiter Peter Natterer erklärte, liegt die voraussichtliche Anlagenleistung bei rund 8000 Kilowatt–Peak. „Damit können rund 3200 Haushalte mit Strom versorgt werden“, verdeutlichte der städtische Mitarbeiter. Entgegen der ursprünglichen Planung sei auch der Standort der Akkus verlegt worden und damit ausreichend Platz zum nahegelegenen Wald eingehalten worden. Auch das Thema Artenschutz sei bereits beleuchtet worden. Demnach seien Neuntöter und auch Goldammer in dem Gebiet gesichtet worden. Und auch Eidechsen sollen im Bereich der Bahngleise vorkommen. Mit einer entsprechenden Bauzeitenregelung, die außerhalb der Brutzeit liegt, könnte den Tieren entgegengekommen werden. Eine andere Option: Die jungen Eidechsen an einem Zaun einsammeln und zurückbringen. „Das wäre alles gut händelbar“, so Natterer.

Mittelurbachs Ortsvorsteher Franz Spehn zeigte die Unterstützung des Ortschaftsrates für dieses Projekt auf, ehe sich Stefan Senko (FW) über die Bodenqualität informierte. Gemäß Natterers Ausführungen handelte es sich nicht gerade um eine äußerst wertvolle Fläche, aber eben auch um keine ganz schlechte Ackerfläche. Gleichwohl hätten die Landwirte Probleme damit, das Areal leicht bewirtschaften zu können, da die Brücke eine Überfahrt mit den schweren landwirtschaftlichen Maschinen nicht erlaube. Ein Umweg über Volkertshaus müsste in Kauf genommen werden, wie Ortsvorsteher Spehn berichtete.

Guter Boden für die Photovoltaikanlage

Und obgleich der Bodenrichtwert des Areals gut ausfällt, müssten Städte wie Bad Waldsee, die eine solche Möglichkeit für eine Freiflächenphotovoltaikanlage hätten, auch solche Flächen nutzen, wie Baurechtsamtsleiter Natterer betonte.

Photovoltaik wird ein weiteres Standbein für die Landwirte sein, zeigte Natterer ein künftiges Geschäftsfeld dieser Branche auf.

Edwin Jehle (CDU) betrachtete den Solarpark indes kritisch: „Je mehr PV–Anlagen wir installieren, umso mehr stehen Windräder still.“ Den Batteriespeicher des Solarparks bewertete er hingegen als positiv.

Jörg Kirn (Grüne) sah das Klimaschutzziel, wonach 0,2 Prozent der Fläche für derartige Solarparks verwendet werden soll, in Bad Waldsee noch in weiter Ferne. Natterer rechnete vor, dass der Solarpark Hierbühl mit neun Hektar auf dieses Konto einzahle, der geplante Park in Mittelurbach mit 7,4 Hektar berücksichtigt würde und damit bis zum Ziel noch rund sechs Hektar fehlen. „Das ist noch eine solche Anlage, dann sind wir dabei“, so Natterer.

Kirn machte sich zudem für eine Bürgerbeteiligung oder eine Gemeinwohlabgabe stark. „Wie könnte eine Gewinnbeteiligung für Bürger aussehen? Denn wenn die Leute damit Geld verdienen können, ist man dem Ganzen gegenüber wohlwollender eingestellt“, hob Kirn hervor. Bürgermeisterin Ludy entgegnete, dass die Kommune vertraglich verpflichtend 0,2 Cent pro Kilowattstunde erhalte. Eine Gemeinwohlabgabe sei hingegen für den Investor nicht verpflichtend. Kirn bat um eine Einzelfallentscheidung. Dabei blieb es. Einstimmig nickte das Gremium den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ab. Damit ist die nächste Hürde hin zur endgültigen Realisierung genommen.