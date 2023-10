So schnell und präzise arbeitet die Waldseer Feuerwehr im Ernstfall

Präzise Handgriffe, professionelles und schnelles Arbeiten: Warum sich die Bürger in Bad Waldsee und in den Ortschaften im Ernstfall auf die Feuerwehr verlassen können, haben die Einsatzkräfte am traditionellen Kirbemontag bei schönstem Sonnenschein wieder bei den Schauübungen in der Innenstadt und in den Ortschaften gezeigt.

Vom Verkehrsunfall mit einem Traktor bis zum Feuer in der Schule und im Rathaus war alles dabei. Spektakulär war dabei der Einsatz der Drehleiter auf dem Waldseer Rathausplatz, was bei vielen der zahlreichen Zuschauern für faszinierte Begeisterung sorgte.

Rauch im Rathaus, Menschen in Not

Feuer im Rathaus, Menschen noch im Gebäude: Das waren die Voraussetzungen für die Kirbeübung in der Innenstadt. Schnell rauschten unter Sirenengeheul mehrere Feuerwehrwagen an, rasch tummelten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf dem Rathausplatz. Mittels der Drehleiter wurden mehrere Personen durch die Fenster aus dem historischen Rathaus befreit. Für die gelungene Vorstellung ihres Könnens erhielten die Einsatzkräfte anerkennenden Applaus des Publikums und für das Ausfahren der Drehleiter auf 30 Meter Höhe gab es begeisterte Ausrufe zu hören.

Zuvor gab es für die Feuerwehrleute bei den Schauübungen in den Ortschaften einige Aufgaben zu lösen: So musste in Mittelurbach eine verletzte Person aus einem Auto befreit werden. Hierfür mussten zunächst Bäume und Äste abgesägt werden, um an das Fahrzeug richtig heranzukommen, denn der angenommene Unfall ereignete sich in einem Waldgebiet. Ein „brenzliger Einsatz“, wie es Nico Hauff von der Feuerwehrabteilung Mittelurbach in seiner Ansprache bezeichnete.

Frontalzusammenstoß mit Traktor

In Haisterkirch galt es ebenfalls eine verletzte Person aus einem Auto zu befreien. Hier war es zu einem Frontalunfall mit einem Traktor gekommen. Während eine Person noch im Wagen eingeklemmt war und auf Rettung wartete, war der Fahrer im Schockzustand geflüchtet. In Reute-Gaisbeuren war viel Rauch im Spiel, denn bei der Übung wurde ein Brandeinsatz in der Schule simuliert. Mit Atemschutzmasken ausgerüstet mussten die Einsatzkräfte beim kniffligsten Teil der Übung kniend in ein völlig verrauchtes Zimmer robben, um die verletzte Person zu retten.

Viele Besucher, darunter unzählige Kinder, waren gekommen, um die Feuerwehr-Vorführungen in Bad Waldsee, in Mittelurbach, in Haisterkirch und in Reute-Gaisbeuren zu verfolgen. Die Abteilung Michelwinnaden sowie die Jugendfeuerwehr waren bereits am Wochenende dran gewesen. In Reute-Gaisbeuren durften die Kinder nach der Übung mit dem Feuerwehrschlauch Wasser spritzen ‐ ein besonderes Vergnügen für die kleinen Besucher.

Werbung für die Jugendfeuerwehr

Da auch die Feuerwehren wie andere Organisationen oder Vereine von Nachwuchssorgen geplagt werden, wurde nach jeder Übung etwas Werbung gemacht. Das übernahm der überall anwesende Oberbürgermeister Matthias Henne persönlich und legte den jungen Besuchern die Jugendfeuerwehr ans Herz. Henne betonte nach den Vorführungen, wie wichtig eine „leistungsstarke und professionelle“ Feuerwehr ist und bedankte sich bei den Abteilungen der Ortschaften und der Stadt für ihren ehrenamtlichen Einsatz an allen Wochentagen und zu jeder Stunde. „Sie leisten sehr Wichtiges für unsere gesamte Stadt und für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Nach der Übung auf dem Rathausplatz ging es angeführt vom Spielmannszug der Feuerwehr auf die Hochstatt, wo es im Rahmen des „HITmach-Duells“ zur SWR1-Hitparade galt, den Hit „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 zu singen. Anschließend ging es weiter in Richtung Stadthalle zur traditionellen Kirbeversammlung und dem Kameradschaftsabend im Gerätehaus.