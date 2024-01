Die Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Waldsee hat wie gewohnt am 6. Januar stattgefunden. Zunftmeister Roland Haag begrüßte 180 Gäste im vollbesetzten Saal im Haus am Stadtsee. Traditionell begann die Versammlung nach der Begrüßung mit dem Totengedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen und wohlverdienten Mitglieder, der Ehrenzunfträte Hans Funk und Edgar Neff sowie den Sammlern Robert Bohner und Ehrensammlerin Anneliese Liebel, die noch bis ins hohe Alter jedes Jahr die Sammler in ihrer Stube willkommen hieß.

Der Zunftmeister blickte auf das vergangene Fasnetsjahr zurück. Er fand lobende Worte für das unkomplizierte abwickeln bürokratischer Hürden innerhalb der Stadt, das eine schöne und wundervolle Fasnet stattfinden konnte, heißt es in einer Pressemitteilung der Zunft. Mit einem weinenden Auge sei von ihm berichtet worden, dass sich ein Stück Waldseer Fasnetsgeschichte für immer verabschiedet hat: Die Fasnetsgruppe Mords Comedia hat sich vergangenes Jahr nach 25 Jahren aufgelöst. Haag haben den Anwesenden Mut gemacht, sich kreativ zu zeigen und vielleicht gibt es ja bald eine neue Gruppe, die die Fasnet in Waldsee bunter macht.

Die letzte Fasnet als Waldseer Zunftmeister

Im weiteren Verlauf seines Rückblicks wurde informiert, dass der Akkordeonunterricht der Narrenzunft sehr gut angenommen wird. Zum Ende seiner Rede blickte Haag in die Zukunft und verkündete, wie schon von „schwäbische.de“ berichtet, das Ende seiner Zunftmeisterzeit nach der diesjährigen Fasnet. Bekanntlich will Haag das Steuerrad der VSAN im kommenden Jahr übernehmen.

Für die kommende Fasnet gab es einige Änderungen zu vermelden. So wird nach dem Narrenrechtabholen am Mittwoch vor der Fasnet nicht mehr im Kornhaus gefeiert, sondern im Saal im Rathaus. Beim Zunftball, der dieses Jahr wieder in der Stadthalle stattfinden wird, gebe es eine reine Selbstbedienung. Für den Ablauf des Wächsebrauchs am Rathaus, der letztes Jahr nicht ganz optimal abgelaufen ist, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, welche bereits erste Lösungsansätze entwickelt habe. Bei der anschließenden Wahl der Zunfträte wurden Maikel Auer und Michael Hage einstimmig gewählt und ergänzen nun nach zweijähriger Probezeit das Zunftratsteam.

Es werden noch Bedienungen und Plakettenverkäufer gesucht

Einen Aufruf der Narrenzunft ist in der Pressemitteilung ebenfalls enthalten: Es werden noch Bedienungen für die Veranstaltung nach dem Narrenrechtabholen am Mittwoch vor der Fasnet gesucht. Außerdem benötigt die Zunft noch Helfer für den Plakettenverkauf an den Umzügen am Gumpigen und am Fasnetsmontag. Hierbei gebe es einen Obolus von 0,50 Cent pro verkaufter Plakette. Wer Interesse hat, kann sich an die Zunfträte wenden.