Der Blick vieler Altstadtfestbesucher ist im Laufe des Samstags häufiger zum Himmel gegangen oder auf die Wetterberichtsseiten auf ihren Handys. Regen hätte die Festfreude wahrlich eingetrübt. Allerdings sollte es der vielzitierte Wettergott gut mit den Waldseern meinen und so ließ er am Samstag lediglich einen kurzen Nieselregen einsetzen. Mit den ersten Trommelschlägen wurden die Wassertropfen vertrieben und so stand der Feststimmung an diesem Abend nichts im Wege.

Fanfaren erklingen, Regen verschwindet

18 Uhr. Nieselregen setzte ein. Etliche Regenschirme waren aufgespannt. Doch kaum erklangen die Fanfaren des Fanfarenzugs Bad Waldsee, des Gastfanfarenzugs Aulendorf sowie die Dudelsäcke der „Highland Pipes & Drums“ machte sich der Regen auf und davon und traute sich für die nächste Stunden auch nicht mehr in die Waldseer Altstadt. Musik, Stimmengewirr und viele freudige Gesichter prägten das Stadtbild.

„Ich freue mich riesig, das Fest eröffnen zu dürfen“, sagte Oberbürgermeister Matthias Henne beim Fassanstich auf dem Rathausplatz und fügte launig hinzu: „Mit einer adäquaten Anzahl an Schlägen.“ Fünf Hiebe später floss der Steinacher Hopfensaft in die Gläser. Lautstarken Applaus forderte das Stadtoberhaupt außerdem für die vielen ehrenamtlichen Helfer und Vereine ein, ohne die das Altstadtfest in dieser Form bekanntlich gar nicht stattfinden könnte.

Viel Freude auf dem Rummel

Derweil vergnügten sich viele Waldseer Familien auf dem Rummel auf der Bleiche bei Boxauto und Riesenrad. An mehreren Ständen konnten Kuscheltiere erspielt werden. Ein besonders geschicktes Händchen bewies dabei Serkan Sezen, der gleich zwei Riesenkuscheltiere von ihrer tragenden Schnur abzuschneiden vermochte. Süße Naschereien und Lebkuchenherzen mit schönen Aufschriften wie „Ich liebe Dich“ oder „Traummann“ durften natürlich nicht fehlen.

International ging es beim Weinfest am Schloss zu. Winzer Stefan Gebhart fuhr eigens aus der Nähe von Wien an. Und auch Winzer Berthold Clauß schenkte aus — und zwar aus einer Fünf–Liter–Flasche.

Und so brachte der Brandenburger Mayk Hammer die Stimmung treffend auf den Punkt: „Es ist super und macht richtig Spaß.“