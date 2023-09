Immer am letzten Ferienwochenende ist es Tradition, dass sich die Jungzüchter aus ganz Baden–Württemberg in Bad Waldsee in der Versteigerungshalle einfinden. 60 Landwirte reisten mit ihren Vorführern an — in den Anhängern 130 Rinder.

Die jüngsten Teilnehmer waren 4 Jahre alt, die ältesten 25. Für die Kleinen ist es immer ein besonderer Höhepunkt, nicht nur ihr mitgebrachtes Tier im Ring zu präsentieren, sondern hier liegt das Augenmerk auch auf der selber gestalteten Stalltafel. Diese muss die Information tragen, wer das Tier führt, wie es heißt, wer die Mutter und der Vater ist und wann es geboren ist. Natürlich auch, woher es stammt.

Kreative Ideen bei der Stalltafel

Mit größter Hingabe wird da an den Objekten gebastelt. Die sechs besten Tafeln wurden in großer Runde prämiert und die Kinder bis zwölf Jahre erhielten dafür einen Design-Award. Besonders zwei Tafeln stachen dabei ins Auge. Der erste Platz und der 3. Sieger. Beim ersten wurde ein Heißluftballon gefertigt, der auf dem Ballon die gemalte Kuh zeigte und unten die Tafel mit den Daten hing. Beim Drittplatzierten wurde eine halbe Holzplatte gefertigt, mit einem Zaun darum und darin tummelten sich eine Schleich–Kuh, der Landwirt aus Playmobil sowie alle Daten. Ein paar Tränen flossen bei den Kindern, die nicht in die Prämienauswahl kamen.

Die Preisrichterin für den diesjährigen Jungzüchtertag war die Kärntner Jungzüchtervorsitzende Edina Scherzer aus Paternion unweit vom Millstätter See. Je älter die Vorführgruppen wurden, umso höher waren auch die Anforderungen an die Vorführer. Hier baute sie auch den ein oder anderen Trick ein, um zu sehen, wie harmonisch Tier und Mensch im Zusammenspiel sind. Sie war sehr beeindruckt von der Qualität der jungen Vorführer und es waren manchmal nur Nuancen, die letztendlich für die Entscheidungen sorgten.

Wer hat gewonnen?

Eine Besonderheit war die Auszeichnung des Landesmeisters Baden–Württemberg. Hier durften nochmal alle Erstplatzierungen — sechs an der Zahl — aus den einzelnen Endausscheidungen, der jeweiligen Ringe in die Runde treten. Im Landeswettbewerb wurde Anja Rau mit der Kuh Bonnie aus Ebersbach–Buenzwangen Sieger. Reserve–Champion wurde Christine Hoermann mit Kuh Lyra aus Kirchdorf–Unteropfingen. Beide erhielten einen eigens dafür kreierten Glaspokal.

Aus Bad Waldsee waren sechs Landwirte bei der Veranstaltung vertreten mit insgesamt zehn Rindern.