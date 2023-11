Der Waldseer Zunftmeister Roland Haag hat sich als erster offizieller Kandidat um das VSAN-Präsidentenamt beworben. Im Januar 2025 findet die Wahl statt. Wie diese Wahl ablaufen wird und wer den neuen Präsidenten wählt.

Vor zwei Jahren hat der bisherige Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, verkündet, dass er nach dem 100-jährigen Verbandsjubiläum nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Wehrle wurde gebeten, ein Stellenprofil für das Präsidentenamt zu erstellen. „Wir haben schnell gemerkt, dass sich auf eine Stellenausschreibung mit den Anforderungen 4,5 bis 5 Stunden Arbeitszeit pro Tag, viel reisen und beste Kontakte im ganzen Land, wohl kaum ein neuer Präsident bewerben wird“, erklärt VSAN-Schriftführer Paul Martin und lächelt.

Die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen

Wehrle habe volles Herzblut in sein Amt eingebracht und sei „das Gesicht der Fasnet im Land“, macht Martin Wehrles Schaffenskraft im Ländle deutlich. Daher sollte seine ehrenamtliche Tätigkeit auf mehreren Schultern verteilt werden. Also wurde eine Strukturkommission gegründet, die unterschiedliche Aufgabengebiete abdecken soll und ein hauptamtlicher Geschäftsführer für die Geschäftsstelle und den Narrenschopf in Bad Dürrheim vorgeschlagen.

Anfang Oktober wurde die Neuausrichtung im Kreis der Vereinigung offiziell bewilligt und so wird der Arbeitsumfang des neuen Präsidenten nicht mehr so umfänglich sein wie bei Wehrle. Mit Roland Haag hat sich der erste Bewerber schnell aus der Deckung gewagt. Doch welche Voraussetzungen muss ein Bewerber überhaupt mitbringen?

„Wir brauchen natürlich jemanden, der im Team arbeiten kann. Sonst war die Arbeit rund um die neue Struktur für die Katz“, so Schriftführer Martin, der noch drei weitere Bedingungen aufzählt.

Einerseits muss der Kandidat Mitglied in einer der 68 Vereinigungszünfte sein, andererseits muss der Fokus auf dem VSAN-Präsidentenamt liegen. Der Bewerber darf also kein weiteres Führungsehrenamt innehaben. Darum gibt Haag seinen Zunftmeisterposten in Waldsee nach der Fasnet auch ab. Und nicht zuletzt muss das Amt mit dem Beruf des Bewerbers vereinbar sein.

Wann und wie die Wahl zum VSAN-Präsidenten abläuft

Die VSAN-Präsidentenwahl steht im Januar 2025 bei der Hauptversammlung in Laufenburg an. 68 Zünfte und das amtierende geschäftsführende Präsidium (das sind Präsident Wehrle, die Vize-Präsidenten Otto Gäng und Peter Schmidt, Säckelmeisterin Ursula Forster und Schriftführer Martin) geben insgesamt 73 Stimmen ab.

Der Bewerber mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewinnt die Wahl „und vertritt dann die Interessen von rund 70.000 aktiven und 70.000 passiven Narren“, macht Martin die Dimension dieses prestigeträchtigen Ehrenamts deutlich. Ob sich die VSAN neben Haag noch über weitere Bewerber freuen würde? Dazu sagt Martin ganz neutral: „Die VSAN wünscht sich einen guten, neuen Präsidenten oder eine gute, neue Präsidentin.“

Übrigens: Weitere Bewerber dürfen sich laut VSAN am liebsten an die Findungskommission wenden. Dem zwölfköpfigen Gremium gehört das geschäftsführende Präsidium sowie drei Zunftmeister und der neue CDU-Chef in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, an. Die Findungskommission lädt den Bewerber zu einem Kennenlernen ein, um bei der Hauptversammlung „gut geprüfte Vorschläge“ für die Wahl unterbreiten zu können. Theoretisch ist aber auch am Wahltag selbst noch eine Kandidatur möglich. Auch das Amt des Vize-Präsidenten Schmidt wird dann neu besetzt.