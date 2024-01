Am 9. Juni stehen die nächsten Kommunalwahlen in Baden-Württemberg an. Dann wird auch ein neuer Waldseer Gemeinderat gewählt. Wie läuft die Kandidatensuche bei den vier etablierten Fraktionen? Eine Übersicht.

So sieht es bei der CDU aus

Bei den Waldseer Christdemokraten läuft die Kandidatensuche bereits seit einiger Zeit.

Wir sind kontinuierlich und mit viel Freude dabei, ein starkes Team der CDU aufzustellen. Sonja Wild

Dabei setze die CDU auf junge und erfahrene Köpfe, Frauen und Männer.

Viele der aktuellen Mandatsträger würden sich erneut zur Wahl stellen, „manche jedoch auch nicht mehr“, erklärt Wild und räumt ein, dass nicht alle bekannten CDU-Köpfe bei den bevorstehenden Kommunalwahlen auf der Liste zu finden sein werden.

Generell sei es so, dass die Kandidatenliste einem stetigen Wandel unterworfen ist. „Dass Kandidaten nicht mehr antreten oder auch während der Wahlperiode ein Mandat niederlegen, gehört auch in der Kommunalpolitik zum Alltag. Ziel muss es daher immer sein, bei jeder neuen Wahl ein ausgewogenes Kandidatenfeld zu präsentieren, das eine Bevölkerung nicht nur repräsentiert, sondern auch anspricht.“

Die Kampagne „Frau Dich“, die gezielt Frauen für die Gremienarbeit begeistern soll, begrüßt Wild. „Sie trägt parteiübergreifend dazu bei, engagierte Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen.“

Die Kommunalwahl sei für die CDU in Bad Waldsee sehr wichtig. „Wir gestalten im Stadtrat sehr gerne die konkrete Politik mit - für Bad Waldsee und die Bürgerinnen und Bürger. Gerade in der Kommunalpolitik kann man sehr viel Lebenswirklichkeit gestalten“, so Wild.

So läuft die Suche bei den Freien Wählern

Bei den Freien Wählern (FW) läuft die Kandidatensuche gut, wie Bernhard Schultes erklärt: „Wir haben schon früh im letzten Jahr potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten angesprochen und stellen grundsätzlich großes Interesse an der ehrenamtlichen Kommunalpolitik fest.“

Weitere Interessierte können sich bis Anfang März bei den Freien Wählern melden. Dann werden die Listenplätze bei einer Nominierungsveranstaltung vergeben. „Am 28. März müssen die Bewerberlisten abgegeben sein“, zeigt Schultes den Zeithorizont auf.

Sicher nicht mehr auf der Liste steht dann Franz Spehn. Der Mittelurbacher Ortsvorsteher und FW-Gemeinderat habe seinen Rückritt schon frühzeitig bekanntgegeben. „Er hat viele Jahre sehr erfolgreich die Belange seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger vertreten - im Königstal und in der ganzen Stadt“, würdigt Schultes das Spehn’sche Wirken.

Generell - so nimmt es Schultes wahr - sei es nicht schwerer oder leichter, interessierte Frauen oder Männer für die Mitarbeit in der Kommunalpolitik zu gewinnen. „Alle Geschlechter und auch alle Altersgruppen hinterfragen als erstes die zeitliche Inanspruchnahme bei der Gremienarbeit“, betont Schultes.

Ziel der Freien Wähler sei es, eine gut gefüllte Liste mit interessanten Kandidaten zur Wahl stellen zu können. „Auch den anderen Fraktionen wünschen wir bei der Kandidatensuche viel Erfolg, denn schließlich ist es vor allem wichtig, dass der Waldseer Gemeinderat auch 2024 als Ganzes wieder gut besetzt werden kann“, so Schultes.

Das ist die Situation bei Bündnis 90/Die Grünen

Die amtierenden Grünen-Stadträte Bianca Bittenbinder und Markus Leser werden nicht mehr kandidieren, wie Vogel berichtet. „Die Rücktritte sind schmerzlich und gleichzeitig verständlich. Bei uns Grünen gab es immer schon viel Wechsel. So auch 2019 als wir fünf neue und unerfahrene Gemeinderätinnen und Räte gewählt wurden“, ruft die Fraktionssprecherin in Erinnerung und zeigt sich für die Kommunalwahl zuversichtlich:

Wir treten wieder mit einer vielfältigen, neuen und frischen Gruppe an. Bianca Bittenbinder

Schließlich konnten bereits mehrere Frauen und Männer für die Grünen-Liste gewonnen werden - auch jüngere. „Grundsätzlich wird es immer schwieriger, Menschen für ein Ehrenamt zu werben. Viele Menschen in Bad Waldsee sind bereits ehrenamtlich tätig und damit zeitlich auch ausgelastet. Vor allem für jüngere Menschen, die sowohl im Arbeitsprozess als auch im Privatleben sehr gefordert sind, ist der zeitliche Aufwand, den ein kommunales Ehrenamt erfordert, oft nicht leistbar“, zeigt Vogel die hohe Hürde für alle Fraktionen auf.

Eine Frau hat sich aufgrund der Kampagne „Frau Dich“ den Grünen angeschlossen. Generell ist das Bündnis hier sehr gut aufgestellt. Mehr als die Hälfte der Listenplätze sind aktuell mit Frauen besetzt.

Einige Kandidaten stünden bereits fest, andere würden noch überlegen. Zeit bleibt bis zu Nominierungsversammlung, die die Grünen am 26. Januar abhalten. Am Freitag, 19. Januar, können Interessierte auch zum Stammtisch kommen, so Vogel.

So sieht es bei der SPD aus

Die beiden SPD-Stadträte Rita König und Karl Schmidberger kandidieren auch bei der Wahl 2024. „Das wichtigste Ziel des SPD-Ortsvereins ist aber wieder mindestens drei Gemeinderäte zu stellen und somit wieder eine vollwertige Fraktion zu sein“, betont Schmidberger und zeigt auf, dass die SPD offiziell als Gruppierung und nicht als Fraktion im Waldseer Gemeinderat geführt ist.

Um das Ziel zu erreichen, sind die Waldseer Sozialdemokraten seit September mit einem Marktstand am Samstag auf dem Wochenmarkt präsent. Auf diese Weisen konnten laut Schmidberger schon einige Kandidaten gewonnen werden. „Uns geht es auch darum, dass wir konkrete Ideen sammeln, was in Bad Waldsee verbessert werden kann“, berichtet Schmidberger weiter.

Bei der letzten Kommunalwahl betrug der Frauenanteil der SPD-Liste 40 Prozent. „Ob uns das wieder gelingt, bleibt abzuwarten. Die SPD Baden Württemberg bietet eigens dafür einen Frauen-Empowerment-Workshop zur Kommunalwahl am 20. Januar in Stuttgart an. Wer daran Interesse hat, darf sich gerne an Carola Rummel, Tel. 07524/9925501 wenden“, erklärt Schmidberger.

Aktuell hat die SPD rund zwei Drittel der möglichen Kandidaten zusammen. Die SPD tut sich besonders schwer Interessenten für die Ortschaften zu finden, schildert Schmidberger eine Herausforderung und weist darauf hin, dass es bei Entscheidungen keinen Fraktionszwang gebe.

Schmidberger selbst will auch einen Sitz im Kreistag ergattern und in den Aufsichtsrat der OSK. Er ist dort seit Anbeginn des Verbundes beschäftigt und kenne die Problemstellungen.