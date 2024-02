Nach Unmengen an frittierten Fasnetskrapfen und Deftigem gilt seit Aschermittwoch offiziell: Finger weg von Fleisch und Süßem. Zumindest für Freunde des Fastens. Inzwischen fasten viele nicht aus religiösen Gründen. Fasten bedeutet mehr als Essensverzicht. Es gilt als Chance sich weiterzuentwickeln. Und dass der Verzicht sogar Spaß machen kann und gut tut, zeigen die Meinungen dieser Aulendorfer und Waldseer.

Fürst Johannes zu Waldburg-Wolfegg-Waldsee

„Ich gestehe, dass ich schon vor jahreszeitlichen Witterungsspezialitäten geflohen bin: Ich habe im Winter Sommerferien gemacht. Vor Advent- und Weihnachts- und Fastenzeit bin ich noch nie geflohen. Ich freue mich jedes Jahr auf die Adventszeit, welche eine Vorfreude auf Weihnachten aufkommen lässt und wie die Weihnachtszeit selbst gemeinsam und zusammen mit Familie, Freunden und Bekannten zelebriert wird. Und dann die Fasnet: die geht gar nicht alleine zu Hause im stillen Kämmerlein.

Dann freue ich mich auf die Fastenzeit, die auch Bußzeit heißt, weil auch sie mir gut tut. Die passiert nicht auf Marktplätzen mit Glühwein und Punsch oder in prachtvoll geschmückten Einkaufszentren oder auf Bällen und Straßenfesten. Fasten ist nicht so öffentlich wie feiern.

Aber warum faste ich?

Für mich ist Fasten die Währung des Bußgeldes für meine Ordnungswidrigkeiten wie Unfreundlichkeit, Grant, Undank, Hochmut, Faulheit. Fürst Johannes

„Diese Ordnungswidrigkeiten sammeln sich übers Jahr. Wie faste ich? Nicht wie auf den populären Fastenkuren. Fasten ist für mich der Verzicht auf Dinge und Gewohnheiten, die mich verwöhnen und die ich nicht grundsätzlich brauche; aber deren Wegfall mir jedesmal bewusst macht, dass ich damit eine geringe Buße zahle. Nach der Fastenzeit ist Ostern. Darauf freue ich mich schon jetzt ganz besonders.“

Martin Rebmann - Dirigent Stadtkapelle Aulendorf

„Ich faste auf keine spezielle Sache, wir versuchen aber in der Familie gerade nach der konsumreichen Fasnet, die Fastenzeit zu nutzen, um noch bewusster hinsichtlich Medienkonsum und Lebensmittel zu leben.“

Die Kinder haben sich hierzu eine Fastenbox gebastelt, aus der sie jeden Tag einen Zettel mit einer Sache ziehen, auf die wir an diesem Tag verzichten. Martin Rebmann

„Wir überlegen uns im Vorfeld was es alles an Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel Fernsehen, Handy, Süßigkeiten, Fleisch. Und jeden Tag wird gezogen und darauf entsprechend verzichtet. Zum einen ist es etwas einfacher, da nicht sechs Wochen lang auf dieselbe Sache verzichtet werden muss. Zum anderen stärkt es auch das Bewusstsein für verschiedene Dinge.“

Jan Scheurer - Leiter Stadtbibliothek Bad Waldsee

„Während ich in den vergangenen Jahren in der Fastenzeit versucht habe, mich von den üblichen Lastern (Kaffee und Süßigkeiten) zu befreien, wollte ich im letzten Jahr langfristige Änderungen meiner Gewohnheiten aufbauen. Raus mit den schlechten Angewohnheiten und rein mit den Guten. Neue, gute Gewohnheiten klappen ja häufig nur für eine kurze Zeit.

Wie kann man sie beibehalten? Ich bin vom Buch „Die 1% Methode“ von James Clear überzeugt. Neue Gewohnheiten beibehalten, ist hier das Thema. Eine Schlüsselrolle spielt die direkte Umgebung. Stehen die Süßigkeiten immer in Griffweite, fällt es schwerer zu widerstehen.“

Richard Allgaier - Bildhauer und Künstler Bad Waldsee

„Ich habe vor ein paar Jahren eine Fastenkur gemacht, bei der ich unter Anleitung zwei Wochen fastete. Der Grund für diese Kur waren gesundheitliche Probleme. Das hat mir nachhaltig gut getan und ich fühle mich seither gesund. Diese Art des Intervallfastens nach dem 8/16 Prinzip - das bedeutet acht Stunden normal essen, gefolgt von einer Essenspause von 16 Stunden, versuche ich seitdem so gut wie möglich beizubehalten.“

Hildegard Schweizer - Standesamt Aulendorf

„Der bewusste Verzicht sollte ein Weg zur Besinnung sein und als Bereicherung empfunden werden. Ich bewundere Personen, die von Aschermittwoch bis Ostern bewusst fasten. Dazu fehlt mir leider die Motivation. Mein Mann und ich wollen in der Fastenzeit auf Süßigkeiten und mittwochs und freitags auf Fleisch und Wurst verzichten. Dies ist in einer Familie schon kompliziert genug.“

Das denkt die Schülervertretung des Gymnasiums Bad Waldsee zum Thema Fasten

Viele Jugendliche haben von der Fastenzeit keine konkreten Vorstellungen mehr – im Vergleich zu früher. Oft denkt man bei der Fastenzeit an Religion, was bei vielen Jugendlichen eher kritisch gesehen wird und manche vielleicht sogar abschreckt. Viele Schülerinnen und Schüler merken aber auch, dass sich die Idee der Fastenzeit verändert. Zum Beispiel kann Fasten auch bedeuten, weniger in den Sozialen Netzwerken zu sein. Die Wenigsten ziehen das Fasten bis Ostern durch, aber bei vielen ist inzwischen angekommen, dass die Fastenzeit eine Art Auszeit bedeuten kann, eine Zeit, in der man über sich selbst nachdenkt und Gewohnheiten hinterfragt.