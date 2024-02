Es war seine letzte Fasnet als Waldseer Zunftmeister - und die war emotional. Bekanntlich kandidiert Roland Haag um das VSAN-Präsidentenamt und da ist eine Fortsetzung seines Zunftmeisteramts in Waldsee ausgeschlossen. Wie er die für ihn besondere Fasnet 2024 erlebt und wahrgenommen hat? Ein Rückblick.

Wenn die Gefühle über einen kommen

Es war einer der emotionalsten Fasnetsmomente überhaupt für Roland Haag. Die närrische Trauergesellschaft steht vereint am Schlossbach, bereit, die Fasnet loszulassen. Gemeinsam wird gesungen, „halt mich noch einmal an der Hand“. Eine Träne kullert über sein Gesicht. Auch einen Tag später, bei der Nacherzählung dieses gefühlsstarken Momentes, bricht Haag die Stimme. „Das war ein ganz besonderer Moment. Die Waldseer Fasnet ist etwas ganz Besonderes für mich. Wenn man die Narren und das Miteinander sieht, ist das einfach etwas Tolles - und ich durfte sechs Jahre lang Zunftmeister sein. Dafür bin ich einfach nur dankbar“, sagt Haag hörbar von positiven Gefühlen erfüllt.

Haag lebt die Waldseer Fasnet. Nun kehrt aber erst einmal Ruhe ein, die Fastenzeit steht an. „Die Fasnet ist abgeschlossen und mein Amt ist abgeschlossen“, erklärt Haag im Wissen um ein paar organisatorische Termine noch. Doch im März wird er sein Zunftmeister-Amt offiziell abgeben, dann gilt der Fokus der Kandidatur um das VSAN-Präsidentenamt. Gespräche mit anderen Zunftmeistern sind bereits angedacht. Sie kennen Haag, aber seine Absichten in Bezug auf die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte sollen und wollen vorgestellt werden.

Der nächste emotionale Höhepunkt steht in den Startlöchern

Sollte Haag die Wahl im Januar 2025 gewinnen, stünde in der bevorstehenden Fasnet gleich ein nächster emotionaler Höhepunkt in seiner Fasnetslaufbahn bevor. Schließlich findet das VSAN-Landschaftstreffen 2025 in Aulendorf statt. „Das wäre schon klasse. Auch als Waldseer geht man gerne nach Aulendorf“, sagt Haag und lacht sein ansteckendes Lachen. Doch sogleich setzt Demut ein, die Wahl ist kein Selbstläufer. Bis dahin gebe es viel zu tun.

Also wieder zurück zur Fasnetsbilanz 2024 in Bad Waldsee: Die fällt laut Haag sehr positiv aus. „Es war grandios, einfach wunderschön. Ich mag eine kurze, knackige Fasnet.“ Alles habe reibungslos funktioniert und so sei die fünfte Jahreszeit rundum gelungen gewesen. Für Haag persönlich war sowohl der Schrättelestanz („Obwohl es geregnet hat, sind viele Zuschauer gekommen“) als auch das Narrenrechtabolen mit viel politischer Prominenz hervorzuheben.

Warum bekannte Politiker wie Cem Özdemir, Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Manuel Hagel so gerne nach Bad Waldsee kommen? Da muss Haag nicht lange überlegen. „Weil es hoimelig ist. Klar müssen sie sich von den Narren etwas anhören - aber im direkten Gespräch und im kleinen Rahmen“, so der 59-Jährige, der nun die bevorstehende Kandidatur in den Fokus nimmt.

Diese Fasnetsbilanz zieht die Polizei

Überwiegend friedlich verlaufen sind die Fasnetstage im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg. Während der Umzug am Gumpigen in Aulendorf ohne besondere Vorkommnisse verlaufen ist, hatte die Polizei in Bad Waldsee vergleichsweise viel zu tun. Wie berichtet, kam es zu mehreren Streitigkeiten und Schlägereien und so mussten die Beamten mehrere Platzverweise aussprechen. Insgesamt acht Feierwillige mussten in Gewahrsam genommen werden. Ein 27-Jähriger muss mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Der Mann wollte einen Polizisten beißen. Bei den Feierlichkeiten am Montag blieb es größtenteils friedlich, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. In Bad Waldsee wurde eine Frau mit dem Verdacht auf K.-o.-Tropfen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.