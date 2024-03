Ein autofreies Quartier in Zentrumsnähe, 500 neue Wohnungen, viel Grün und eine lebendige Ortsmitte: All das soll das neue Wohnquartier „Am Rädlesbach“ in Bad Waldsee bieten.

Vor einigen Wochen hatte der Investor i+R Wohnbau Lindau die konkreten Pläne auf dem ehemaligen Hymer-Areal in der Biberacher Straße im Gemeinderat vorgestellt.

Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg und häufiges Jury-Mitglied für städtebauliche Projekte, bewertet im Gespräch mit Schwäbische.de die bisherigen Entwürfe für das Wohnareal.

Das sagt der Präsident der Architektenkammer

Der aus einem Wettbewerb hervorgegangene Siegerentwurf des Büros Citiplan und Sigmund Landschaftsarchitekten wurde im November der Öffentlichkeit präsentiert und bis Mitte Dezember im Rathaus ausgestellt.

Es sei zusammengefasst ein „qualitativ hochwertiger und sinnvoller Entwurf“, stellt Architekt und Stadtplaner Müller aus Meckenbeuren klar.

Das macht er an mehreren Beispielen fest: So beispielsweise an der angestrebten vielfältigen Nutzungsmischung, denn im Wohnquartier sollen junge und ältere Menschen leben, Familien oder Alleinstehende und es sind hochpreisige, bezahlbare und geförderte Wohneinheiten vorgesehen.

Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg. (Foto: AKBW/lix )

Cluster-Wohnen gleich mitdenken

Wünschenswert wäre es laut Müller noch, wenn auch Formen wie Cluster-Wohnungen (sozusagen eine Kreuzung zwischen Wohngemeinschaft und Kleinstwohnung mit gemeinsamen Aufenthaltsräumen) schon im Entwurf mitgedacht würden.

Als gut befindet Müller auch den großzügigen Grünzug am Rand des Quartiers, der gerade im Zusammenspiel mit der kleinteiligen Bebauung viel Sinn ergebe.

Dass das Quartier eine gute Infrastruktur erhalten soll mit Büros, Ärztehaus, Apotheke, Café und Co-Working-Räumen hebt er ebenfalls positiv hervor.

Zentrale Parkierung ein Vorteil

Auch der Aspekt, dass das Quartier weitgehend autofrei werden soll, findet er gut. Fürs Parken sind bisher fünf Tiefgaragen sowie eine Hochgarage geplant. ,„Durch eine zentrale Parkierung gehen die Leute von der Parkfläche zu Fuß zum Haus. Das ist schon mal ein richtiger Schritt.“

Allerdings sieht er hier noch Verbesserungspotenzial und verweist als Beispiel auf das Areal der ehemaligen Kramer-Werke in Überlingen zwischen dem Ufer des Bodensees und den Siedlungsgebieten. Hier werde ein Quartier geplant, das noch einen Schritt weiter denke und in dem sich private Räume wie etwa Gärten oder Wohnhöfe wiederum mit öffentlichen Erschließungsräumen überschneiden würden.

Welche ist die private Fläche, welche die öffentliche?

Auch auf der Internationalen Bauausstellung in Stuttgart (IBA) werde dieses Thema immer stärker diskutiert und entsprechende Projekte präsentiert.

Bei den Außenräumen stellt sich grundsätzlich die Frage: Welche ist die private Fläche, welche die öffentliche? Hier geht der Trend dahin, nicht mehr so stark zu trennen. Markus Müller

Der Vorteil: Wenn es nicht mehr so viele Erschließungsstraßen oder Parkflächen brauche, gebe es ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten für Wohnareale.

Auch der Entwurf „Am Rädlesbach“ tendiere in viele gute Richtungen, auch wenn es bei der Frage nach öffentlichem und privatem Raum seiner Einschätzung nach noch viele strikte Trennungen gebe. Dennoch finde er ihn grundsätzlich gut und dem aktuellen Zeitgeist angepasst.

Positiv aufgefallen sei ihm vor allem das hochwertig gestaltete Wohnumfeld in dem Quartier. „Die Planer und Projektentwickler machen definitiv bereits vieles sehr richtig“, so sein Fazit.