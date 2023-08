Es ist und bleibt ein harter Schlag für die Große Kreisstadt Bad Waldsee: Das Krankenhaus ist geschlossen. Dafür wurde jüngst ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) eröffnet. Wie die vier Waldseer Fraktionsvorsitzenden die Nachfolgelösung einschätzen und wie sie junge Hausärzte anlocken würden, haben Sonja Wild (CDU), Bernhard Schultes (Freie Wähler), Lucia Vogel (Grüne) und Karl Schmidberger (SPD) im SZ–Sommerinterview mit Wolfgang Heyer besprochen. Heute: Teil 1 — Die Gesundheitsversorgung.

Das Waldseer Krankenhaus hat nun endgültig geschlossen. Glauben Sie, dass die angedachten Nachfolgemodelle für die Gesundheitsstadt Bad Waldsee ausreichend sind?

Wild: Nicht unbedingt. Die Chirurgie und Innere Medizin sind durch das Medizinische Versorgungszentrum abgedeckt, aber der stationäre Teil fehlt. Außerdem sollten die Öffnungszeiten des MVZ angepasst werden. Vor allem an Wochenenden haben wir dort gar nichts — und am Freitagmittag ist bereits Feierabend. Ich hoffe, dass das Model angenommen wird und gut funktioniert.

Schultes: Es ist ein Angebot, an das wir uns sicher alle erst einmal gewöhnen müssen, sowohl Patienten als auch Ärzte und Personal. So ein Angebot gab es noch nie und wird das Krankenhaus auch nicht ersetzen können. Erst in Zukunft wird sich zeigen, ob es angenommen wird. Es ist aber ein guter Ansatz und ich finde es positiv, dass es im ehemaligen Krankenhaus–Gebäude startet. Damit ist der Anlaufpunkt klar. Und: Wir alle tun gut daran, das Nachfolgemodell nicht von vornherein schlecht zu reden. Das Krankenhaus kommt davon auch nicht zurück.

Vogel: Wenn man die künftige Struktur mit dem vorigen Krankenhaus vergleicht, dann ist es nicht ausreichend. Aber wir müssen jetzt einen Haken an die Sache machen, nach vorne schauen und offen sein für Neues. Ich würde mir nur eine offenere Kommunikation wünschen zwischen den Entscheidern und den Mitwirkenden sowie von den Verantwortungsträgern. Schließlich wissen wir in den Fraktionen auch nicht mehr als die breite Bevölkerung weiß. Aber es kann etwas Gutes werden, wenn wir den Weg weiter gehen.

Schmidberger: Mir ist der Blick nach hinten schon wichtig: 114 Jahre Krankenhaus Bad Waldsee ist eine Zeit, in der vielen Menschen geholfen wurde, sie geheilt wurden oder bis zum Tod begleitet wurden. Ich fände es schön, wenn die Stadt hier ein Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung setzten könnte. Der Blick nach vorne fällt mir schwer. Wie werden sich die Patientenströme entwickeln? Das vom Kreistag beauftragte BAB–Institut hatte viele Ideen dazu, die meist nicht eingetreten sind. Ob das angedachte Konzept zum Erfolg führt, kann ich aktuell nicht sagen.

Die OSK schreibt rote Zahlen. Um den Verlust ausgleichen zu können, müssen die Kommunen — und damit auch die Steuerzahler — mehr Geld an den Landkreis zahlen. Wird die OSK aus Ihrer Sicht künftig in kommunaler Trägerschaft bleiben?

Schultes: Sie muss es. Alle Beteiligten, sei es der Landkreis, Kommunen, Patienten oder Beschäftigte, sind an Bord, weil es eben in kommunaler Trägerschaft ist. Ob man sich das leisten kann, ist aus meiner Sicht die falsche Frage. Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung vor Ort darf nicht nach monetären Kriterien bewertet werden. Klar wird die Kreisumlage deswegen erhöht, aber das werden wir finanzieren müssen und dafür würde ich auch kämpfen wollen. Ich glaube nicht, dass durch eine Privatisierung die Versorgung besser und die Gesellschaft befriedet wird.

Vogel: Ich sehe keinen Vorteil in einer privaten Trägerschaft — weder für die Patienten, noch für die Mitarbeiter oder den Landkreis Ravensburg. Daher müssen wir dafür kämpfen, dass das nicht passiert.

Schmidberger: Niemand darf glauben, dass sich für Patienten oder Mitarbeiter in irgendeiner Weise etwas verbessert, nur weil eine Privatisierung erfolgt. Ich kenne die Krankenhauslandschaft in Oberschwaben und es würde nur zu weiteren Abwanderungen von Pflegekräften und Ärzten kommen, sollte eine Privatisierung anstehen. Jeder, der sich bei der nächsten Wahl für den Kreistag aufstellen lässt, muss sich die Frage nach der Privatisierung gefallen lassen.

Wild: Die OSK muss auf jeden Fall in kommunaler Trägerschaft bleiben. Es wird nicht besser durch eine Privatisierung. Die Verantwortlichen müssen aber darauf achten, dass die Kosten gesenkt werden und die Kreisumlage nicht durch die Decke schießt, um die roten Zahlen der OSK zu finazieren.

Der Großteil der Waldseer Hausärzte ist über 60 Jahre alt. Wie kann es Bad Waldsee gelingen, junge Hausärzte zu gewinnen?

Vogel: Ein mögliches Modell ist die angedachte Genossenschaft eines Hausärzte–MVZ. Dabei wären die Hausärzte angestellt, müssten keine eigene Praxis umtreiben und wären in einer Art Hausärzteverband angesiedelt. Für junge Ärzte ist es sicher interessant, wenn sie keine 60–Stunden–Woche haben, sondern neben dem Beruf auch noch Zeit für Familie und Hobby haben.

Schmidberger: Eine solche Genossenschaft könnte eine Möglichkeit sein, den Gesundheitsstandort Bad Waldsee zu stärken. Ob es aber tatsächlich zustande kommt, ist unsicher. Im Bereich der Ärzteschaft geht es häufig um eigene Befindlichkeiten und eigene Interessen. Deshalb habe ich hier noch ein kleines Fragezeichen. Ich hoffe aber auf die jüngere Generation an Ärzten, die in Anbetracht ihrer Work–Life–Balance die Vorteile erkennt und sich dafür begeistern kann.

Wild: Eine Möglichkeit wäre in der Tat das Genossenschaftsmodell. Dadurch hätten die beteiligten Ärzte weniger Verwaltungsarbeit und eine gemeinsame Anlaufstelle. Es muss sich nicht jeder um alles kümmern und auch Teilzeitarbeit könnte dadurch möglich sein. Ich könnte mir auch eine Zusammenarbeit mit der OSK vorstellen, um nicht eine Doppelstruktur zu entwickeln.

Schultes: Eine Genossenschaft gehört für mich in den Bereich: Rahmenbedingungen schaffen — ähnlich wie bei einer Wirtschaftsförderung für Betriebe. Bei der Genossenschaft gibt es aber schon Diskussionsbedarf, weil der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Und was kann die Stadt tun? Da spreche ich mal ein Tabuthema an: Den jungen Ärzten Bauplätze zur Verfügung stellen. Man muss Ärzten, die sich hier niederlassen wollen, ganz klare Vorteile einräumen. Und nicht zuletzt könnte eine Art runder Tisch installiert werden, wo die Sorgen und Nöte, die die Hausärzte im Alltag haben, offen angesprochen werden können.

Welchen Wunsch hätten Sie in Bezug auf die künftige Gesundheitsversorgung in der Großen Kreisstadt?

Schmidberger: Die Stadt muss danach schauen, dass zumindest die hausärztliche Versorgung in der Breite gewährleistet ist und sich weitere Fachärzte hier niederlassen können. Die Gesundheitsversorgung vor Ort wird sonst immer prekärer. Der Witz — ein junger Mann kommt ins Wartezimmer. Dort sitzt ein älterer Mann und sagt: Als ich hergekommen bin, war ich so jung wie sie –, könnte andernfalls traurige Realität werden. Hier muss die Stadt alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Und nicht zuletzt muss die OSK bei anstehenden Nachbesetzungen schnell qualifiziertes Personal finden.

Wild: Der Landkreis muss dafür sorgen, dass die ärztliche und notärztliche Versorgung sichergestellt ist. Außerdem gehören die Öffnungszeiten im MVZ erweitert. Ärzte und Pflegepersonal müssen gehalten und neue Mitarbeiter dazu gewonnen werden. Ich wünsche mir zudem, dass die Wartezeiten in der Notaufnahme im EK verkürzt werden und die ärztliche Versorgung rundum steht. Und dass das Projekt Ärztehaus der Stadt auf einen guten Weg gebracht wird.

Schultes: Ich wünsche mir, dass der Slogan der Gesundheitsstadt „Bad Waldsee tut gut“ keine leere Versprechung ist und wir ein ausreichendes Angebot im hausärztlichen Bereich vorweisen und das junge Pflänzchen OSK–MVZ weiterentwickeln. Die Angebote rund um den Reha–Bereich sollte die Stadt mit allen Kräften unterstützen. Eine konkrete Maßnahme wäre außerdem, dass die Stadt ein Ärztehaus zur Verfügung stellt. Mein Wunsch an die Mitbürger wäre, dass die Angebote vor Ort auch genutzt werden. Und: Dass genügend ehrenamtliche Kräfte im Gesundheitsbereich dabei sind.

Vogel: Mein Wunsch ist, dass die Verwaltung die ärztliche Versorgung weiter im Blick hat und die Hausarztversorgung optimiert wird — auch, wenn die älteren Hausärzte in Ruhestand gehen. Die Öffnungszeiten vom OSK–MVZ sollten erweitert und Rettungsdienst optimiert werden, damit Patienten, die hier im MVZ nicht richtig sind, bei Notfällen schnellstmöglich in die richtige Klinik gebracht werden.

