So arbeitet die Notaufnahme am EK in Ravensburg

Kritik an der Notaufnahme des Ravensburger St.-Elisabethen–Klinikums (EK) ist in Bad Waldsee zuletzt vermehrt laut geworden. Nach dem Waldseer Krankenhaus–Aus und dem damit verbundenen längeren Fahrtweg in die Türmestadt, steht die zentrale Notaufnahme am EK besonders im Fokus — und wird getadelt. Insbesondere die langen Wartezeiten sowie fehlende Essens– und Getränkemöglichkeiten werden bemängelt. Das möchte die Oberschwabenklinik (OSK) so aber nicht stehen lassen und zeigt der „Schwäbischen Zeitung“ die Arbeitsweisen und Abläufe in der Notaufnahme auf und kommentiert die Kritikpunkte.

Die Ausgangslage

Rund um die Uhr nimmt sich das Notfallteam am EK Patienten an, die dringend medizinische Hilfe benötigen. Und diese Fälle steigen laut OSK seit Jahren an. „Allein 2022 wurden in der Zentralen Notaufnahme am EK knapp 37.000 Patienten behandelt“, berichtet Oliver Rentzsch, Ärztlicher Direktor.

Das Grundprinzip

Bei der Behandlung in der Notaufnahme gelte dieses Grundprinzip: Menschen, bei denen Gefahr für Leib und Leben besteht, hätten Vorrang — und zwar unabhängig von Herkunft oder Geschlecht. Priorität hätten lebensgefährlich verletzte und schwer erkrankte Personen, ebenso wie Kinder und Menschen mit Behinderungen.

Der Ablauf

Die medizinische Ersteinschätzung der Patienten erfolge innerhalb der ersten Minuten nach Eintreffen in der Notaufnahme, teilt die OSK mit. „Das Manchester–Triage–System, das wir im EK, in der Kinder–Notaufnahme und am Westallgäu–Klinikum in Wangen seit Jahren anwenden, ist ein standardisiertes und validiertes medizinisches Ersteinschätzungssystem“, betont Kunz. Es helfe dabei, die dringlich zu behandelnden Patienten herauszufiltern.

Wie die OSK versichert, werde die medizinische Ersteinschätzung von regelmäßig geschulten Fachkräften durchgeführt. Dabei gebe es fünf Dringlichkeitsstufen. Je nach Einstufung beginnen verschiedene festgelegte Prozesse, innerhalb derer es zu Wartezeiten kommen könne. Beispiele: Ein Patient wird zum Röntgen weitergeleitet, für eine OP vorbereitet oder soll ein Zimmer auf Station beziehen. Das alles kann zu Wartezeiten führen. „Das ist bei komplexen Fällen, wie sie in einer Notaufnahme vorkommen, völlig normal — zumal die Krankengeschichten vorab meist nicht bekannt sind“, hebt Rentzsch hervor und ergänzt: „Eine umfassende Diagnostik, die manchmal Zeit braucht, ist ja nicht nur angemessen, sondern auch notwendig.“

Kritik 1: Lange Wartezeiten

Erst kürzlich wurde in Bad Waldsee Kritik an den langen Wartenzeiten in der Ravensburger Notaufnahme laut. Dazu macht die OSK deutlich, dass deder einzelne Patient mit seinen Beschwerden ernst genommen werde. Es folgt ein wichtiger Satz: Behandelt werde aber nach der Schwere der Erkrankung und nicht nach der Reihenfolge des Eintreffens in der Notaufnahme. „Deshalb brauchen wir das Verständnis unserer Patienten, dass sie — anders als in einer Arztpraxis — unter Umständen mit längeren Wartezeiten zwischen Anmeldung und dem ersten Arztkontakt bis zum Ende der Behandlung rechnen müssen, die sich in ihrer Gesamtheit im ambulanten Bereich nicht selten über Tage oder Wochen hinstrecken würde“, erklärt Kerstin Kunz, Chefärztin der Notaufnahme.

Darüber hinaus seien häufig Ärztinnen und Ärzte mehrerer Fachrichtungen beteiligt und bei den verschiedenen Untersuchungen könne es wieder zu Wartezeiten kommen. „Wenn zum Beispiel der Hausarzt Blut abnimmt, dann hat er die meisten Ergebnisse auch erst am Folgetag und nicht sofort zur Verfügung. Auf ein Röntgenbild oder eine Computertomographie müssen Sie ambulant ebenso warten“, so Kunz.

Kritik 2: Hunger und Durst

Den in Bad Waldsee ebenfalls laut gewordenen Kritikpunkt, dass in der Notaufnahme Hunger und Durst nicht gestillt werden können, kann die OSK nicht nachvollziehen. Es gebe in unmittelbarer Nähe zur Notaufnahme einen Wasserspender, Snack–Automaten und ein Bistro. Wenn Patienten dort selbst nicht hingehen können, könnten sie jederzeit Mitarbeiter der Notaufnahme um Hilfe bitten, betont die OSK. „Wir bitten jedoch um Verständnis dafür, dass Pflegekräfte und Ärzte, die sich oftmals um mehrere Notfälle gleichzeitig kümmern, keine allgemeinen Verpflegungsangebote machen können. Zu beachten ist auch: In manchen Fällen werden Patienten dazu angehalten, einige Zeit nichts zu sich zu nehmen. Steht beispielsweise eine Operation an, können so unnötige Risiken bei der Narkose und während des Eingriffs vermieden werden.“

Kritik 3: Zweimal gipsen

Ein Waldseer äußerte zuletzt seinen Unmut darüber, dass sein Bein in der Notaufnahme zweimal eingegipst wurde. Dazu lässt die OSK wissen, dass bei frischen Knochenbrüchen zur Stabilisierung eventuell am Anfang der Behandlung eine Schiene oder etwas später ein Gips angelegt werden. „Weil bei Knochenbrüchen auch Schwellungen auftreten können, kann es sein, dass der Gips später nochmals gespalten, also aufgeschnitten werden muss, um weiteren Verletzungen vorzubeugen. Auch kann es sein, dass die Ärzte sich nach Vorliegen der vollständigen Befunde für ein anderes Behandlungskonzept entscheiden“, zeigt Rentzsch das Vorgehen vor Ort auf, das tatsächlich einen zweimaligen Gips mit sich bringen würde.

Kritik 4: Dauerfrage nach Daten

Der Waldseer Patient kritisierte außerdem, dass er fünfmal nach den gleichen Daten zu seiner Person befragt wurde. Warum das der Fall war? Dass Patienten an den verschiedenen Stationen wiederholt zu ihren persönlichen Daten befragt werden, geschehe absichtlich und sei Teil des OSK–Sicherheitskonzepts. Auf diese Weise sollen eventuelle Verwechslungen vermieden werden, beschreibt die OSK ihre Arbeitsweise vor Ort.