Sind die B–30–Umfahrungen bei Bad Waldsee überhaupt noch zeitgemäß?

Sind die B–30–Ortsumfahrungen überhaupt noch zeitgemäß? Und warum üben die Waldseer Stadträte nicht mehr Druck bei den dringend benötigten L300– und L316–Anschlüssen an die Bundesstraße aus? Überraschende Antworten haben die vier Fraktionsvorsitzenden Sonja Wild (CDU), Bernhard Schultes (Freie Wähler), Lucia Vogel (Grüne) und Karl Schmidberger (SPD) im SZ–Sommerinterview mit Wolfgang Heyer gegeben. Heute: Teil 2 — Verkehr.

Die Planungen für die B–30–Umfahrungen in Enzisreute und Gaisbeuren haben im November begonnen. Und doch wird es noch eine gefühlte Ewigkeit dauern, bis die ersten Bagger anrollen. Sind die Umfahrungen aus Ihrer Sicht dann noch zeitgemäß oder sollten stattdessen eher neue Mobilitätsmodelle geplant werden?

Wild: Ich glaube, wir werden die Umfahrungen nicht mehr erleben. Aber sie sind noch zeitgemäß, weil es Verkehr immer geben wird —, auch wenn es in Zukunft vielleicht nur noch E–Mobilität sein sollte. Ganz weg vom Pkw–Verkehr werden wir im ländlichen Raum nicht kommen, schließlich haben wir auch noch den Öffentlichen Personennahverkehr. Und die Busse müssen schließlich auch fahren. Parallel dazu sollte man sich aber über neue Mobiltiätsmodelle Gedanken machen.

Schultes: Im ländlichen Raum wird es immer eine hohe Prozentzahl an Individualverkehr geben. Die Ortsumfahrungen halte ich für überdenkenswert, vor allem wenn die Planungen erst in 20 bis 30 Jahren abgeschlossen sein werden. Der Zukunftsverkehr mit Elektro– oder Wasserstoffauto verursacht deutlich weniger Lärm und Abgase. Ich hoffe, dass der ÖPNV auf den Hauptlinien auch deutlich ausgebaut sein wird. In Gaisbeuren gibt es Anwohner, aber in Enzisreute erschließt sich mir die Umfahrung schon heute nicht. Warum muss man den Verkehr dort mit hohem Aufwand umleiten? Bei den B–30–Ortsumfahrungen wird uns die Zeit einholen.

Vogel: Für mich sind beide Umfahrungen absolut nicht mehr zeitgemäß und wir sollten hier keinen einzigen Euro investieren. Stattdessen sollten wir das Geld in neue Konzepte stecken und den ÖPNV ausbauen. Auf der Strecke zwischen Bad Waldsee nach Ravensburg fahren jeden Tag so viele Autos, wo nur eine Person drin sitzt. Für mich käme nur eine Untertunnelung in Gaisbeuren in Frage. Für die Trasse darf kein Naturschutzgebiet geopfert werden.

Schmidberger: Wir sollten das eine tun und das andere nicht lassen. Seit 50 Jahren setzt sich Gaisbeuren für eine Verkehrsverbesserung ein. Mein Vater war 1974 bei der ersten Trassendiskussion dabei. Die Ortschaft hat es sich verdient, dass die Straße, die den Ort teilt, verbessert wird. Wir sollten dabei aber nicht an einen vierspurigen Ausbau von Biberach bis an den Egelsee denken, sondern die Engstellen beseitigen. In Gaisbeuren könnte das durch eine Unterflurtrasse geschehen, also eine abgesenkte Fahrbahn, quasi ein offener Tunnel. Das wäre auch nicht so kostenintensiv wie ein richtiger Tunnel. Die L285 könnte am Ende dieser Unterflurtrasse auffädeln. Der Verkehr wird künftig weniger, daher glaube ich auch, dass die Zeit uns da einholen wird und wir es neu denken müssen. Für Gaisbeuren braucht es jedenfalls kurz– und mittelfristige Lösungen.

Die Forderung, die L300 und L316 an die B 30 anzuschließen, ist im Gemeinderat häufig zu hören. Wie frustriert sind Sie, dass sich in dieser Sache über Jahre hinweg nichts bewegt?

Schultes: Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich bei 90. Es ist nicht nur frustrierend, sondern auch unverständlich. Es hängt nicht an der Finanzierung oder der Machbarkeit oder dem Grunderwerb, dass es keinen Meter weitergeht, sondern nur an den mangelnden Planungskapazitäten des Regierungspräsidiums. Dabei wäre es so eine leicht herzustellende Entlastung für die Innenstadt — und das auf bestehenden Straßen. Es handelt sich schließlich um ideologiefreie Auffahrten, die jedem helfen würden. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass es nicht zu einem Treppenwitz wird.

Vogel: Für uns als Grüne stellt die Straßenplanung nun nicht gerade das favorisierte Thema dar. Wir holen uns unseren Frust in anderen Bereichen ab. Aber dass es bei diesem Projekt nicht vorwärts geht, hält auch bei uns Frustpotenzial bereit. Ich wäre jedenfalls für die Anschlüsse.

Schmidberger: Ich glaube, der Hauptpunkt ist die Uneinigkeit in der Raumschaft. Wir müssen uns als Stadt überlegen, was wir Bad Wurzach bieten können, damit die Auffahrten genehmigt werden. Es darf aber nicht passieren, dass nur die L300 angeschlossen wird, weil sonst die Befürchtungen vieler Anwohner am Haidgauer Berg wahr werden könnten und sich der Verkehr dort erhöht. Die L300 und L316 dürfen nur gemeinsam gedacht, geplant und finanziert werden.

Wild: Es ist sehr frustrierend und beinahe schon eine unendliche Geschichte. Dabei sind es dringend notwendige Anschlüsse und die Stadt könnte die Planungen auch selbst übernehmen, wenn das Regierungspräsidium zu wenig Kapazitäten hat. Es müssen Gespräche mit Bad Wurzach und Haidgau geführt werden, wo das Problem liegt. Wir müssen unsere Innenstadt einfach vom Verkehr entlasten. Es wäre äußerst wünschenswert, wenn hier etwas passiert.

Nun kommt eine Frage, die sich in den letztjährigen Sommerinterviews wiederholt. Aber können Sie — als Gemeinderäte — da nicht mehr Druck aufbauen?

Vogel: Das geht nur über die Verwaltung. Ich glaube nicht, dass wir beim Regierungspräsidium irgendetwas bewirken können.

Schmidberger: Es geht um die Uneinigkeit in der Raumschaft. Daher wäre es sinnvoll, wenn sich die Gemeinderäte aus Bad Waldsee und Bad Wurzach einmal zusammensetzen. Wir könnten aufzeigen, warum uns die Anschlüsse so wichtig sind und die Wurzacher könnten erklären, welche Bedenken sie haben. Wir sollten das Projekt nicht nur der Stadtspitze überlassen, sondern einen echten Konsens erzielen. Dann verlöre das Regierungspräsidium auch die Möglichkeit, nein zu sagen.

Wild: Es geht nur über die Verwaltung, selbst können wir da keinen Druck aufbauen. Aber den Vorschlag, sich mit Bad Wurzach und Haidgau auszutauschen, finde ich gut. Wenn ich Regierungspräsident Klaus Tappeser bei Veranstaltungen frage, ob die Anschlüsse nicht schnell umsetzbar wären, vertröstet er nur jedes Mal.

Schultes: Ich finde es auch einen guten Vorschlag, sich auf kommunaler Ebene zum Austausch zu treffen. Außerdem könnten wir Fraktionen einen gemeinsamen Antrag bei der Verwaltung stellen, in die Vorfinanzierung bei der Planung zu gehen. Es ist stark verkürzt, nur mehr Verkehr in Haidgau zu sehen. Die Argumente und Vorteile der Anschlüsse liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch, vielleicht muss man sie mal wieder deutlicher ins Bewusstsein rücken.

Bad Waldsee hat seit kurzem deutlich mehr 30er–Zonen — sogar auf der B 30. Autofahrer fühlen sich davon teilweise ausgebremst. Wie bewerten Sie persönlich die neuen Tempolimits?

Schmidberger: Es ist nicht nachzuvollziehen, warum in Bereichen mit wenig Betroffenheit Tempo 30 gilt, während in Bereichen mit viel Betroffenheit kein Tempo 30 vorherrscht. Außerdem wird viel geschimpft über das Tempolimit in der Frauenbergstraße. Das war mein Vorschlag im Gemeinderat. Da geht es aber nicht primär um den Lärmschutz, sondern die 30er–Zone ist dem Schutz der Fahrradfahrer geschuldet.

Wild: Ich habe bei der Abstimmung dagegen gestimmt, weil es bei vielen Straßen unverständlich ist. Zum Beispiel bei der Aulendorfer Straße, wo mal Tempo 30 gilt und dann Tempo 50. In Enzisreute wohnen wenig Menschen und es ist ein neuer Flüsterasphalt verbaut worden, da ist es auch unverständlich. Und in der Frauenbergstraße hört die 30er–Zone bei der Kapelle auf, obwohl wir beantragt haben, dass sie bis zum Kreisverkehr gehen soll. Die einzige Lösung — wenn es schon sein muss –, wäre für mich durchgängiges Tempo 30 ab dem Ortsschild. Da ließ sich so manches Problem lösen, wenn es einheitlich wäre und sich die Geschwindigkeit nicht von Teilabschnitt zu Teilabschnitt und Tages– oder Nachtzeit unterscheidet. Wenn schon Tempo 30, dann überall in der Stadt.

Schultes: Ich persönlich würde mich für durchgängiges Tempo 30 in der Innenstadt aussprechen. Das wäre mit viel weniger Frust verbunden. Bad Waldsee ist zudem Mitglied in der Tempo–30–Initiative, damit wir die Entscheidungen, wo diese Geschwindigkeit gilt, selbst treffen können. Keiner weiß besser, wo es sinnvoll wäre, wie wir vor Ort. Ich hoffe, dass die Gesetzgebung da bald eine größere kommunalpolitische Einflussnahme erlaubt. Die Akzeptanz von Tempo 30 ist in der Gesellschaft eigentlich hoch, der Flickenteppich an unterschiedlichen Geschwindigkeiten aber nicht. Übrigens fahre ich in der Innenstadt mit Abstands–Tempomat und da bin ich in den seltensten Fällen schneller als 30.

Vogel: Durchgängiges Tempo 30 innerorts wäre perfekt — und nicht mal 50 km/h und nachts aber wieder ganz anders. Ich hoffe auch auf die Initiative Tempo 30, damit wir die Entscheidungen selbst treffen können. Wo macht es Sinn und wo könnte vielleicht auch Tempo 20 gelten, um Gefahrenstellen zu entschärfen? Denn: Die Sicherheit der Radfahrer ist für mich ganz wichtig. Wir sollten nicht nur die Autos im Blick haben. Da müssen wir in den nächsten Jahren noch einiges tun für die Radfahrer.

