Einmal mehr findet zum Jahresabschluss das zur Tradition gewordene Silvesterkonzert in der Pfarrkirche St. Peter in Bad Waldsee statt. Das Konzert am Sonntag, 31. Dezember, beginnt um 15 Uhr. Musizieren und konzertieren werden die Sopranistin Evelyn Schlude, der Solotrompeter, Musikdozent und Musikschuldirektor Tobias Zinser, der Musikdozent und Musikpädagoge Andreas Altstetter, Posaune/Hackbrett/Gesang, sowie der Musiklehrer, Organist und Chorleiter in St. Peter, Hermann Hecht. Festliche, konzertante Vokal- und Instrumentalwerke großer Meister werden wie immer auf dem Konzertprogramm stehen. Seien es Werke für Trompete/Orgel, Posaune/Orgel, Sologesang/Orgel oder Hackbrett. Musikalische Vielfältigkeit, Virtuosität und Festlichkeit sind angesagt. Karten gibt es an der Konzertkasse, ab 14 Uhr. Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder und Jugendliche sind frei.