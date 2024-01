Die Waldseerin Maria Anthonia Vollmer war eine spezielle Frau. Sie soll die erste und einzige Henkerin in Europa gewesen sein. Makaberes Detail: Den Beruf übernahm sie von ihrem Mann, der 1772 selbst hingerichtet wurde. In seinem Prozess spielte sie eine tragende Rolle. Aus ihrer Amtszeit ist eine Vollstreckung überliefert: So richtete sie den Verurteilten Johann König von Spiegler, der nahe Aulendorf lebte, mit dem Schwert hin.

Henker waren sozial geächtet und der Beruf blieb zwangsläufig in der Familie. Auch Töchter von Scharfrichtern konnten wiederum nur Henker heiraten. Der Henkerjob wurde von Vätern an die Söhne weitergegeben, denen nichts anderes übrig blieb, als ebenfalls diese Tätigkeit auszuüben. Die Waldseer Besonderheit: Weil der Sohn noch zu klein war, übernahm Maria Anthonia Vollmer das Amt ihres hingerichteten Mannes. Etwa zehn Jahre lang führte sie es aus, bis der Sohn volljährig war.

Der Henker war ein Kleinkrimineller

Doch was hatte sein Vater verbrochen, dass er selbst hingerichtet wurde? Der Henker Johann Martin Vollmer könnte als Kleinkrimineller beschrieben werden. So hatte er einmal Viehhändler bei Mattenhaus überfallen und sie beraubt. Das schlechte Gewissen trieb ihn aber hinterher zum Pfarrer mit der Bitte, dieser möge das Geld wieder an die Händler zurückgeben, berichtet der Waldseer Heimatforscher Joachim Strasser.

Ein anderes Mal hatte der Henker im Steinacher Ried einen Hirsch gewildert und aus dem Stadtsee unerlaubt zwei Schleien und ein „Hechtle“ herausgefischt. Die Verniedlichung „Hechtle“ sei in den schriftlichen Überlieferungen explizit so geschrieben, wie Strasser betont. Auch hatte er Wilderern Unterschlupf geboten, was in Gemeinderatsprotokollen ebenfalls negativ aufgeführt wurde.

Hinrichtung übernimmt der Bruder in Steinach

„Irgendwann hatte sich zu viel angesammelt“, erklärt Stadtarchivar Michael Wild. Also wurde der Henker hingerichtet - und zwar von seinem eigenen Bruder in Steinach, der ebenfalls Henker war. „Dass ein Scharfrichter selbst zum Tode verurteilt wird, ist sehr ungewöhnlich“, sagt Strasser.

Die Tötung durch den Schwager in Steinach sparte der Witwe die Kosten in Höhe von etwa zwei Jahresgehältern, denn Hinrichtungen mussten von der Familie selbst bezahlt werden. Den frei gewordenen Henkerposten in Waldsee übernahm sie selbst - denn diesen geächteten Beruf wollte sonst ohnehin niemand ausüben.

Den freien Job übernahm die Ehefrau

Und so kann Maria Anthonia Vollmer als erste und wohl auch einzige amtliche Henkerin in Europa gelten, wie Wild und Strasser betonen. Lediglich über eine Ehefrau in Marseille, die einmalig für den besoffenen Henker einsprang, gebe es Informationen. Sollte die Waldseer Henkerin bei der körperlich schweren Arbeit Hilfe benötigen, so besagen es die schriftlichen Überlieferungen im Stadtarchiv, könne sie den Henker in Steinach um Hilfe bitten.

Strasser geht davon aus, dass das nicht geschah, als sie Johann König von Spiegler mit dem Schwert niederstreckte, da der Henker-Schwager in Steinach in jenem Jahr verstarb. Ob sie weitere Todesurteile vollstreckte, geht aus der Aktenlage nicht hervor.

Drei Waldseer decken die Geschichte auf

Dass die Geschichte rund um die Henkerin und ihren hingerichteten Mann bekannt wurde, ist drei Waldseern zu verdanken: Dem ehemaligen Stadtarchivar Michael Barczyk, der aufgrund der damaligen Aktenlage allerdings von einem Hinrichtungstod des Henkers durch Rädern ausging - eine besonders grausame Methode.

Die Abbildung in den Händen von Stadtarchivar Michael Wild zeigt eine Möglichkeit der Hinrichtung. Das Rädern galt als besonders grausam. (Foto: Karin Kiesel )

Joachim Strasser stieß im Stadtarchiv bei Forschungen für seine Chronik der Waldseer Schützengesellschaft, die als älteste in Oberschwaben gilt, sowie für eine Chronik seiner Familiengeschichte auf weitere Informationen zur Henkerin und den getöteten Ehemann. Aus welchen Gründen er hingerichtet wurde, blieb jedoch lange verborgen, berichtet Strasser, der ehrenamtlich im Museums- und Heimatverein tätig ist. Über viele Jahre hinweg hatten sich Strasser und Barczyk immer wieder mit weiteren Recherchen beschäftigt.

Zufallsfund deckt die letzten Details auf

Dass die letzten fehlenden Details hinzugefügt und Licht ins Dunkel gebracht werden konnte, liegt an einem Zufallsfund des heutigen Archivars Michael Wild. Er fand im Archiv eine Kiste mit Protokollen - und siehe da, es waren die gesuchten Mosaiksteine der spannenden Geschichte dabei.

Die Prozessakte gegen den Henker, der selbst hingerichtet wurde. Den frei gewordenen Henkerjob in Waldsee übernahm fortan seine Frau. (Foto: Karin Kiesel )

„Leider hat Michael Barczyk vor seinem Tod nicht mehr miterlebt, was in den Akten alles gefunden wurde“, bedauert Strasser. Aus der gefundenen Prozessakte gingen nicht nur die genauen Straftaten des Henkers hervor, sondern auch, dass Maria Anthonia Vollmer sehr auskunftsfreudig gegen ihren Mann aussagte. „Vielleicht wollte sie ihn loswerden“, so Strasser.

Tote Leiber wurden lange öffentlich ausgestellt

Außerdem wurde durch den Fund und die Recherchen von Archivar Wild klar, dass der Henker nicht gerädert, sondern geköpft wurde. Jedoch wurde sein toter Körper auf ein mit einer Stange nach oben gedrehtes Rad geflochten. Der Kopf wurde oben aufgespießt.

Wie Strasser ausführt, sei es damals üblich gewesen, die Toten zur Abschreckung öffentlich auszustellen, während Krähen an den Leibern pickten. Das geschah in Waldsee am Ort des Hochgerichts in der Nähe des heutigen Sportpalasts - also gut sichtbar am Stadteingang.

Zwei Jahre lang waren die Überreste des Henkers dort zu sehen. Dann schrieb der Henker aus Steinach dem Gemeinderat. Am Rad sei eine Speiche abgesägt und der Kopf des Toten so gedreht worden, dass er in Richtung der Stadt schaue. „Die Blickrichtung galt wohl als schlechtes Omen“, so Strasser. Er vermutet, dass der Steinacher Henker wollte, dass der Körper des toten Bruders nun endlich entfernt wird.

Warum hatte Waldsee überhaupt einen Henker?

Warum hatte das kleine Waldsee überhaupt einen eigenen Henker, war die Blutgerichtsbarkeit zum Verhängen von Todesstrafen doch nur Reichsstädten wie etwa Ravensburg oder Ulm vorbehalten? Waldsee gehörte zu dieser Zeit dem österreichischen Kaiser, der als Gerichts- und Stadtherr diese Rechte an den Bürgermeister übertragen hatte, erklärt Wild.

Sonst wäre der Kaiser in Wien ja überspitzt gesagt für jeden Gartenzaunstreit in Waldsee zuständig gewesen. Michael Wild

Somit konnten Todesurteile vor Ort gefällt werden. Weil für Steinach der Fürst von Waldburg zuständig war, der ebenfalls über die Blutgerichtsbarkeit verfügte, hatte er dort einen eigenen Henker - also nur wenige Meter von Waldsee entfernt. Wie Wild erläutert, sei das so eine Prestigesache gewesen, um Macht zu demonstrieren.

Scharfrichter brauchten Nebenjobs

Etwa ein Todesurteil pro Jahr wurde in Waldsee gefällt, für kleine Orte eine übliche Quote. Im Museum im Kornhaus zeugen Scharfrichterschwerter von dieser Zeit. Allerdings brauchten Henker bei so wenig Arbeit noch Nebenjobs - also waren sie als Abdecker zum Beseitigen von Tierkadavern und dem Auskochen der Knochen oder als Wundarzt tätig. „Henker hatten teilweise mehr Ahnung von der menschlichen Anatomie oder von Wunden als manche Ärzte“, erklärt Wild.

Aus Henkern wurde später Tierärzte

Übrigens: Der Sohn der Vollmers übernahm den Henkerjob nur noch für kurze Zeit, denn dann wurden Todesstrafen abgeschafft beziehungsweise stark eingeschränkt, klärt Wild auf. Aus Waldseer Vollmers wurden künftig Tierärzte statt Henker. Eine Tierarzt-Urkunde ist im Museum im Kornhaus zu sehen.