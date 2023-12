Wie fühlt sich ein Tannenbaum? Zuerst wird er geschlagen, dann in ein enges Netz gepresst, bis er zu Hause ein wenig Zärtlichkeit in Form von Lametta und Glaskugeln erhält. Wobei auch diese nicht jedem Baum behagen dürfte. Die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Und wenn das heiße Kerzenwachs dann noch auf die zarten grünen Nadeln tropft …

Redakteurin Dorothee Kammel wollte es wissen. Sie spürte nach, wie es dem ach so gepriesenen Protagonisten an Weihnachten geht und wählte die sportlichste Variante - die Verpackungsmaschine. Freiwillig ließ sie sich in eine Begegnung der besonderen Art verwickeln. Oder eher einwickeln.