Was zieht die Menschen zum Einkauf nach Bad Waldsee? Schwäbische.de-Redakteurin Dorothee Kammel hat sich umgeschaut und schnell ist ihr klar geworden, womit die Kurstadt punktet.

In vielen Städten geht Einkaufen so: Betreten eines Ladens. Mit etwas Glück nickt eine Person hinter der Kasse herüber und mit noch mehr Glück, fragt sie irgendwann, ob man etwas Bestimmtes suche. Meistens jedoch wird man sich selbst überlassen, verloren zwischen unzähligen Kleiderständern oder Regalen. In Bad Waldsee läuft der Einkauf anders ab.

Gute Laune schwappt durch den Laden

Betreten eines Ladens, in den man schon durch die auffallenden Farben und Schuhe im Schaufenster und vor der Tür angelockt wurde. Fröhliches Lachen dringt aus dem Inneren des Geschäfts. Ein Kleid vor der Tür am Ständer sticht ins Auge und wird von der Reporterin ausgewählt. Drinnen im Laden wird sie von einer jungen Frau freudestrahlend empfangen.

Die anderen Kleidungsstücke, die über dem Arm hängen, nimmt ihr diese sofort ab und begleitet sie ins Untergeschoss zur Umkleidekabine. Kleidungsstück um Kleidungsstück darf in Ruhe anprobiert werden. Währenddessen wartet die junge Frau geduldig und mit aufmunternden, interessierten Kommentaren vor dem Vorhang. Am Ende gewinnt das bunte Retro-Kleid. Ein paar Wasch- und Pflegetipps werden noch mit auf den Weg gegeben.

Die Oberschwäbische Herzlichkeit im Laden geht im Erdgeschoss weiter. Es gibt Sekt, mit oder ohne Alkohol, dazu selbstgebackene Mürbeteigteilchen, das Rezept sei auf Wunsch erhältlich und stammt von der Mutter der Verkäuferin. Wieder das ansteckende, herzliche Lachen. Dazu leckere Wraps. Die Kunden stehen beisammen, nippen am Sekt, erzählen sich was, bunt gekleidete Verkäuferinnen in wilden Farbkombinationen flitzen durch den Laden. Das Mürbeteigstück schmeckt gut. Auf zum nächsten Laden.

Beratung ist der Schlüssel

Bei einem Rundgang durch die Stadt fällt die Fülle an Modegeschäften, hauptsächlich für Frauen, auf. Die Reporterin ist erstaunt, dass sie sich halten können. Auf Nachfrage in einigen der Läden erhält sie die Antwort, dass die Beratung das A und O sei. Auch schätzten die Kundinnen das komprimierte, aber gute Angebot auf übersichtlichem Raum.

Und natürlich sorgten die Kurgäste für einen stetigen Strom an Kaufkraft. Ohne diese wäre es deutlich schwerer. Sogar aus dem Umland fahren einige lieber nach Waldsee als nach Ravensburg. Die Auswahl für Kleidung sei fast vergleichbar, der Service dafür besser, bestätigt eine Frau aus Kißlegg.

Es ist kalt geworden und gerade an den Waden zieht es empfindlich bei einem Spaziergang um den Stadtsee. Zeit für einen langen, kuscheligen Mantel. Dass die Kommentare der Verkäuferinnen keine reinen Marketinghülsen sind, erfährt die Reporterin bei ihrem weiteren Rundgang durch die Läden am eigenen Leib. Sie betritt eines der Modegeschäfte. Zeit, alleine rumzustöbern, bleibt kaum.

Engagiert wird sie begrüßt. Nachdem gewünschtes Kleidungsstück erfragt und Größe und Preisklasse abgeklärt sind, wird sie zügig zu verschiedenen Ständern mit Mänteln in Grau, Schwarz, gesteppt, lang bis sehr lang geführt. Das Gleiche wiederholt sich im nächsten Geschäft. Die kritischen, aber wohlwollenden Augen der erfahrenen Verkäuferin stets im Nacken, probiert sich die Neu-Waldseerin durch Mäntel in Taubenblau, Weiß, Schwarz und Grün. Die Beratung ist fachlich und freundlich, ohne aufdringlich zu sein. Mit einer großen Tüte verlässt sie den Laden.

Kunden kommen von weiter her

Für die Menschen auf der anderen Seite der Ladentheke ist die Situation nicht immer ein Zuckerschlecken. Regina Kreuzer-Krause vom kleinen Wollgeschäft direkt an der Hochstatt weiß das. Wobei sie mit dem Verkauf im Bad Waldseer Laden zufrieden ist. Sie vertreibt Wolle und Stoffe und hat das Glück, dass Patchworkkurse, die in der Bauernschule immer wieder stattfinden, ihr verlässlich Käuferinnen bringen.

Auch die Narrenzünfte kaufen ganze Ballen bei ihr ein. Dass jemand Stoff und Zwirn bei ihr ersteht, um ein Kostüm oder einen Anzug selbst zu schneidern, so wie früher, sei leider nicht mehr der Fall, sagt sie, und klingt dabei etwas wehmütig. Heute sei die Nachfrage nach bunten Jerseystoffen dafür gestiegen. Ihre Kunden kommen inzwischen von weiter her, da mehrere Wollgeschäfte im Umkreis geschlossen hätten.

Die Reporterin testet weiter. Das gleiche Spiel wiederholt sich mehrfach, so auch in der Buchhandlung mit der liebevollen Raumgestaltung, dem flackernden Feuer - das zugegeben nicht echt ist, wäre ja noch schöner bei all den Büchern - und dem Höhepunkt des Klavierspielers an Samstagen. Die Beratung, die die SZ-Reporterin für einen Wanderführer für Oberschwaben erhält, ist ausführlich.

Das Fazit des Rundgangs fällt klar aus: Bad Waldsee punktet mit Beratung und Freundlichkeit. Dazu kommen Qualität und Übersichtlichkeit. Da kann sich manches Geschäft in der Großstadt eine dicke Scheibe von abschneiden.