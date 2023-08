Bad Waldsee

Serie Kinder– und Jugendfilme im Seenema

Auch in diesem Jahr präsentiert Seenema, das Stadtkino von Bad Waldsee in der Biberacher Straße 29, in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus prisma! Bad Waldsee vier aktuelle Kinder– und Jugendfilme.

