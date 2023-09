Seminar (Land)Frauen mischen sich ein

Das Bildungs– und Sozialwerk der Landfrauen des LandFrauenverbands Württemberg–Hohenzollern bietet am 12. und 13. Oktober in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee das Seminar an „(Land)Frauen mischen sich ein! Engagement in Kommune, Wirtschaft und Sozialem vor Ort“.

Das bislang auf Kommunalpolitik ausgerichtete zweitägige Seminar im Herbst erhält ein neues Konzept. In diesem Jahr geht es nicht mehr nur um das politische Engagement in der Kommune, sondern auch um den persönlichen Einsatz in der Wirtschaft und im sozialen Bereich. Hierfür wurden fünf engagierte Frauen aus allen Teilbereichen eingeladen, die von ihrer (ehrenamtlichen) Tätigkeit mit all ihren Hürden und Herausforderungen berichten. Es geht um Strategien, Gleichberechtigung und die Ermutigung von Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Mit dabei sind: Beate Gaiser, Dehoga–Landesvorständin, Gemeinderätin und Unternehmerin, Franziska Braun von der Landeselternvertretung der baden–württembergischen Kindertageseinrichtungen (LEBK–BW), Dr. Hanna–Vera Müller, Präsidiumsmitglied IHK Bodensee–Oberschwaben und Unternehmerin, Dagmar Wirtz von „Stand.Punkt Training & Moderation“, Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Systemische Moderatorin sowie Silke Edele, Bürgermeisterin von Weilen u.d.R. (Zollernalbkreis) und ehemalige Gleichstellungsbeauftrage des Zollernalbkreises.

Die beiden Seminartage vereinen spannende Impulsvorträge aus der Praxis mit Einheiten zur Persönlichkeitsentwicklung sowie dem gemeinsamen Erarbeiten von frauenbezogenen Themen wie Mansplaining und Grenzen setzen.

Weitere Informationen, das detaillierte Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.landfrauenverband–wh.de. Die Kosten belaufen sich, inklusive Seminarunterlagen, Verpflegung und Übernachtung, auf 179 Euro für beide Tage (149 Euro für Mitglieder des LandFrauenverbands) oder 119 Euro (89 Euro) für einen Tag. Anmeldeschluss ist der 30. September.