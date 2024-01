Schwarz-weiße Ballnacht verspricht große Party

Die schwarz-weiße Ballnacht der Narrenzunft Waldsee am Freitag 12, Januar, im Haus des Stadtsees ist die etwas andere Ballveranstaltung in der Waldseer Fasnet. Unter dem Motto „Schwarz-Weiß“ finden sich vielen Narren in entsprechender Verkleidung vom Papst, zu Schachbrettern bis hin zu Pantomimen zu einer Partynacht ein. An diesem Abend werden keine Masken oder offizielle Häser anwesend sein - oder etwa ein eigenes Programm aufgeführt. Bei dieser Ballnacht steht die reine Party mit Stimmungsmusik im Vordergrund. Einlass ist um 19 Uhr und die Band beginnt um 20 Uhr zu spielen.