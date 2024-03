Enttäuscht ist Gymi-Rektor Mark Overhage über die Entscheidung des Gemeinderats, den Erweiterungsbau in einer abgespeckten Variante und damit ohne Aula realisieren zu wollen. Was er sich jetzt von den Entscheidungsträgern wünscht.

Das waren die zwei Varianten

Rückblick: Ende Januar standen dem Waldseer Gemeinderat zwei Varianten der Gymnasiumserweiterung zur Wahl. Variante 1 war der Entwurf, der den vorgelagerten Wettbewerb gewonnen hatte und ein dreigeschossiges Gebäude mit neun Klassenzimmern, vier Musiksälen/Übungsräumen und einer Aula beinhaltete. Kostenpunkt: rund 10,1 Millionen Euro.

Wenn wir in der Sporthalle dann Theater, Abiball und Konzerte veranstalten, dann will ich die Sportvereine sehen, die deswegen nicht in die Halle können. Mark Overhage

Variante 2 umfasste zwei Geschosse mit neun Klassenzimmern und zwei Musiksälen. Eine Aula war hierbei nicht vorgesehen. Kostenpunkt: 7,8 Millionen Euro. Mehrheitlich - die Fraktionen der Grünen und SPD waren dagegen - stimmte das Gremium für Variante 2. Die Befürworter argumentierten mit zu hohen Kosten und der Gleichbehandlung aller Waldseer Schulen.

Schulleiter Mark Overhage war bei der Abstimmung vor Ort. „Wir als Schule sind enttäuscht. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, welche Argumente dafür sprechen und jedes positive Argument wurde mit ,kein Geld’ und ,wir müssen alle Schüler gleich behandeln’ niedergemacht. Ich habe den Saal als wenig mutig empfunden“, erklärt Overhage.

Vor ihm auf dem Tisch steht der Gewinnerentwurf. Sein Blick schweift aus dem Bürofenster. „Mehr als fünf Jahre hat der Prozess gedauert“, fährt er fort. Die von der Stadt mit der Untersuchungen beauftragte Firma Campus bestätigte im Laufe der Zeit offiziell, dass am Gymnasium Besprechungs- und Aufenthaltsräume sowie Klassenzimmer fehlen.

Das Kollegium habe sich viele Gedanken gemacht, „was wir mit den zusätzlichen Quadratmetern machen können und wollen“, skizziert Overhage das eigene Engagement der Schulverantwortlichen. Da ist die Enttäuschung über den Gemeinderatsbeschluss verständlich. Der Schulleiter kann die vorgetragene Argumentation der Gleichbehandlung nicht ganz nachvollziehen. Auch bei den anderen Schulen habe Campus die Bedarfe offengelegt. Am Gymnasium hätte ein Leuchtturmprojekt entstehen können, dass den Döchtbühl-Campus weiter verbindet. Insbesondere die nun zum Opfer gefallene Aula hätte ein Ort des gemeinsamen Lernens, des Miteinanders und der Begegnung sein können, sagt er

Wenn die Aufenthaltsqualität leidet

Die Aufenthaltsqualität für die Schüler hätte um ein vielfaches gesteigert werden können. Wer das zugige Erdgeschoss des Gymnasiums kennt, weiß, wie viel Charme dort herrscht. Die Aula als Herzstück des Neubaus hätte eine Multifunktionsfläche bieten können, die die anderen Schularten für Veranstaltungen hätten nutzen können. Eine tägliche Nutzung aller Schularten hält aber auch Overhage für einen zu romantischen Gedanken.

Übrigens: Von einer angedachten Aula im Sporthallen-Neubau ist Overhage nicht überzeugt: „Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Man sieht das in der Durlesbachhalle in Reute. Wenn da eine Veranstaltung stattfindet, ist die Halle für den Sport gesperrt. Wenn wir in der Sporthalle dann Theater, Abiball und Konzerte veranstalten, dann will ich die Sportvereine sehen, die deswegen nicht in die Halle können“, zeigt der 51-Jährige einen wichtigen Aspekt auf. Sollte der Sportbetrieb von der Aula-Nutzung unberührt bleiben, sähe die Lage etwas anders aus.

Rückblickend erachtet Overhage die Transparenz des Gesamtprozesses in Sachen Erweiterungsbau als kritisch. „Überdenkenswert ist die Mitnahme der Öffentlichkeit. 85 bis 90 Prozent hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden“, sagt Overhage und nimmt auch sich selbst in die Pflicht. Ein noch engerer Austausch mit den weiteren Schulleitern hätte er forcieren können - obgleich es eben lange ein nicht-öffentliches Thema war.

Was sich der Schulleiter vom Gemeinderat wünscht

Für die weitere Diskussion wünscht sich Overhage vom Gemeinderat, „dass man sich nochmal hinsetzt, alle Fakten auf den Tisch legt und im Wissen um sinkende Preise eine neue Kalkulation macht.“ Aktuell würden die Baupreise und Zinsen wieder fallen, betont der Schulleiter. Das bittet Overhage zu berücksichtigen.

Dann könnte er, obwohl die Raumsituation angespannt ist, ein weiteres halbes Jahr zuwarten. „Es wäre nicht der erste Beschluss, der wieder rückgängig gemacht wird“, hofft Overhage auf eine nochmalige Abwägung in letzter Minute.

Die Vorarbeiten für den Neubau haben indes schon begonnen. Während die Rodungsarbeiten dieser Tage stattgefunden haben, werden Hausmeisterwohnung und Büros der Jugendmusikschule und des Schulsozialarbeiters in den nächsten Wochen abgerissen.

