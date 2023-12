Mehrere Waldseer Seniorinnen und Senioren sind am Montag um ein Haar Opfer einer Telefonbetrugsmasche geworden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage von Schwäbische.de bestätigte, wandten sich an diesem Tag gleich zehn Betroffene Hilfe suchend an den örtlichen Polizeiposten oder wählten direkt den Notruf 110, weil sie von unbekannten Anrufern verunsichert wurden.

Die Dunkelziffer dürfte sogar noch höher sein. Am Telefon war den älteren Leuten vorgegaukelt worden, dass es „ganz in der Nähe“ ihrer Wohnadresse Einbrüche gegeben habe und man deshalb nun ihren daheim gelagerten Schmuck samt Bargeld „in Sicherheit bringen“ müsse.

Schmuck und Bargeld „in Sicherheit bringen“

Dass es sich nicht bei jedem Anruf um nette Menschen handelt, die in der Adventszeit mit Bekannten oder Verwandten plaudern möchten, musste auch diese Waldseer Seniorin an besagtem Nachmittag erfahren. Eine ihr unbekannte Stimme wollte ihr weismachen, dass es im Wohngebiet Eschle mehrere Einbrüche gegeben haben soll.

Und nachdem sich ihre Wohnadresse ebenfalls im Osten der Kurstadt und damit „in der Nähe“ befinde, müsse man ihren Schmuck und Bargeld „in Sicherheit bringen“ und dabei wolle „die Polizei gerne behilflich sein“, meinte die unbekannte Stimme am Telefon. Als die Frau den Telefonhörer daraufhin wortlos an ihren Ehemann weiterreichte, legten die mutmaßlichen Betrüger sofort auf und das Thema war erledigt.

In diesem Fall, der gegenüber Schwäbische.de von den Betroffenen geschildert wurde, ist zum Glück alles gut gegangen. Leider ist dies nicht immer der Fall, wie ein großer Telefonbetrug vergangene Woche in Weingarten deutlich machte.

Dort wurde eine Seniorin von rhetorisch geschulten Betrügern telefonisch derart unter Druck gesetzt, dass sie noch am Abend Geld und Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro an zwei Männer übergab, die mit den Wertgegenständen im Dunkel der Nacht verschwanden.

„Telefonbetrug“ ist kein Einzelfall

Beim Polizeipräsidium Ravensburg ist man zur Verhütung solcher Straftaten deshalb froh, wenn die lokale Presse das Thema „Telefonbetrug“ immer wieder aufgreift, um die Bürgerschaft zu sensibilisieren. Im vorliegenden Fall aus Bad Waldsee haben die Betrüger nach Einschätzung der Polizei entweder einige Straßen aus der weiteren Nachbarschaft herausgesucht, sofern sie wissen, wo ihre Opfer wohnen. „Oder sie wählten Telefonnummern nach dem Zufallsprinzip aus“, erläutert Polizeisprecherin Daniela Baier.

Aus diesem Grund ist es bekanntlich ratsam, in öffentlich zugänglichen Telefonbüchern - analog wie digital - nur seinen Nachnamen mit abgekürztem Vornamen und keine Wohnadresse zu hinterlegen. Manche Betrüger suchen nach Erkenntnissen der Polizei zudem gezielt nach vierstelligen Telefonnummern, weil es sich dort um alte Anschlüsse handelt, die seit Jahrzehnten existieren und deshalb vorwiegend von älteren Bürgern genutzt werden.

Übrigens war auch der Zeitpunkt dieser jüngsten „Schockanrufe“ in Bad Waldsee gut gewählt: Gerade in der Vorweihnachtszeit werden in Wohnhäusern vielfach wertvolle Geschenke und Bargeldbestände für die Lieben zum Fest aufbewahrt und das wissen Betrüger am Telefon auszunutzen.