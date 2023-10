Schneeflockennacht im Haus am Stadtsee

Ein Veranstaltungshighlight im Dezember ist die Schneeflockennacht am 15. Dezember im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee. Ob es an diesem Abend nun wirklich schneit oder nicht: Beim Weihnachtskonzert der Jodlerin Hedwig Roth, der Harfenistin Martina Noichl und der Vivid Curls erwacht der Zauber einer stillen und leuchtenden Schneeflockennacht, heißt es in in der Ankündigung. Mit dreistimmigen Jodlern, Gitarren und (be)sinnlichen Harfenklängen sowie traditionellen und modernen Weihnachtsliedern gelingt es den vier Frauen auf einzigartige Weise, zum Träumen zu verführen und die Vorfreude auf ein friedvolles Weihnachtsfest zu wecken. Vorverkauf ab sofort in der Tourist-Information Bad Waldsee, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online über www.reservix.de. Tickets kosten regulär 24 Euro, ermäßigt 22 Euro.

