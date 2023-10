e (sz) ‐ Die Schlagzeuger der Musikschule von Ralle Fricker präsentieren sich am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr in einem Konzert im Prisma. Zwei Percussion-Ensembles und 14 Schlagzeuger zeigen dabei ihr Können bei Stücken aus Pop, Rock, Samba-Reggae und Funk. Den Abschluss bildet eine Samba-Batucada bei der alle Schlagzeuger zusammen spielen, wie es in der Ankündigung heißt(Foto: rf). Der Eintritt ist frei.