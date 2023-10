Schafft Bad Waldsee die Klimaneutralität?

Der Grüne Ortsverband Bad Waldsee lädt zu einer öffentlichen Infoveranstaltung am Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in die Schwäbische Bauernschule ein. Der Vortrag findet unter der Überschrift „Bad Waldsee klimaneutral 2045 ‐ Vision und Wirklichkeit“ statt. Referent ist Ulrich Walz, Mitglied im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Ziel des Abends ist es, einem interessierten Publikum Informationen zu liefern und Fragen zu beantworten. Dafür stehen außerdem der Geschäftsführer der Stadtwerke Manfred Erne sowie der Klimaschutzmanager Michael Kreis zur Verfügung.

Ulrich Walz ist langjähriges Mitglied im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und steckt tief im Thema drin. Als einer der Gründer des Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee ist er Experte für Erneuerbare Energiegewinnung. Nach dem Vortrag soll es ausreichend Raum geben, Fragen zu stellen, auch an Manfred Erne, Geschäftsführer der Stadtwerke und an Michael Kreis, Klimaschutzmanager der Stadt. Der Umbau von der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen hin zu den Erneuerbaren ist eine große Aufgabe und wird auch in der Region unübersehbar sein. Der Grüne Ortsverband ergreift die Initiative zu dieser Informationsveranstaltung und lädt die Öffentlichkeit, sowie Unternehmen, Dienstleister, Handel, Stadtverwaltung und Gemeinderäte ein, miteinander ins Gespräch zu kommen über dieses Gemeinschaftsthema.