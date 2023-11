Bad Waldsee

Schachtdeckel in Mittelurbach entfernt

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

In der Urbachstraße in Mittelurbach hat ein unbekannter Täter laut Polizeibericht in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Schachtdeckel entfernt. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter der Telefonnummer 07524/40430 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 16:23 Von: sz