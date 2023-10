Busfahren könnte so einfach sein. Die Tür geht auf, einsteigen, das Smartphone vorne an den Scanner beim Fahrerhäuschen halten und hinsetzen. Doch was grundsätzlich als gute Idee bei einigen privaten Omnibusanbietern in der Region gedacht war, ging teilweise gründlich schief.

Immer mehr Busunternehmen regionaler Linien gehen dazu über, digitale Lesegeräte vorne an der Fahrerkabine zu installieren. Auch das aus Gaisbeuren stammende Unternehmen Müller begann vor einem Jahr damit.

Busfahrer entlasten

Das Busunternehmen erhoffte sich dadurch eine Entlastung der Fahrer, die mit engen Zeitplänen, Feierabendverkehr, Baustellen und manchmal schwierigen Fahrgästen eh schon genug zu tun haben. Außerdem empfänden es manche Fahrgäste als angenehmer, von einem „neutralen“ Gerät kontrolliert zu werden. Bei ungültigen Fahrscheinen gebe es so weniger Reibungspunkte, so ein Busfahrer eines anderen Unternehmens aus der Region.

Was die Busfahreraugen vorher leisteten, sollte jetzt ein clever programmiertes IT-System übernehmen, denn viele Fahrgäste haben ihr Ticket inzwischen als digitalen QR-Code auf ihren Smartphones. Von der Idee her gut, in der Umsetzung hakte es aber beispielsweise bei Omnibus Müller gewaltig, wie sich im Laufe des Jahres herausstellte. Die Software erkannte die Tickets nicht.

Da reichte oft eine Folie, ein etwas zu dunkel eingestellter Bildschirm und manchmal brauchte es noch nicht einmal das, und der Scanner meldete nichts. Das sorgte hier und da für Missmut und im Endeffekt sogar Mehrarbeit und Zeitverlust für die Busfahrer. Viele gingen dazu über, die Kunden resigniert durchzuwinken.

Clever programmierte IT soll Busfahreraugen ersetzen

Seit wenigen Wochen ist nun eine neue Software installiert und die ersten Erfolge sind direkt spürbar. Ein Busfahrer der Firma Müller ist jetzt schon überzeugt: „Ja, es ist viel besser“, bestätigt er. Ob es vermehrt Ärger mit ungeduldigen Fahrgästen gegeben habe im vergangenen Jahr? Er könne nur für sich sprechen.

Freundlichkeit und Gelassenheit. Das funktioniert immer, sagt ein Busfahrer der Firma Müller

Es sei alles eine Frage der Resonanz.

Noch sind die Scanner nicht in allen Bussen installiert. Hier gilt weiterhin, das Online- oder Monatsticket kurz der Busfahrerin oder dem Busfahrer vorzuzeigen oder direkt beim Fahrer den Fahrschein zu lösen, denn noch ist dies möglich. Langfristig möchte das Busunternehmen vor allem auf Chipkarten oder Handytickets setzen. Ob man dabei je ganz auf einzelnen Ticketverkauf verzichten kann, sei noch offen, so Elke Müller, Geschäftsführerin des Busunternehmens.

Fazit: Technik ist hilfreich, der Schmierstoff für reibungslose Abläufe ist, jenseits von Scannern und Kontrollen, aber immer noch eine gute Kommunikation.