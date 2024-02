Aufgrund eines technischen Defekts muss die Saunalandschaft bei der Waldsee-Therme mitten in den Fasnetsferien geschlossen werden. Nach Angaben der Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee können Gäste und Rehapatienten die Wellnesseinrichtung ab Fasnetsmontag, 12. Februar, vorerst nicht mehr besuchen.

Bis wann diese Störung behoben sein wird, konnten die Kliniken am Donnerstag auf Schwäbische.de-Nachfrage noch nicht sagen. Nur so viel: „Dieser Schritt ist erforderlich, um den Defekt gründlich zu beheben, damit den Gästen bald wieder ein Saunaerlebnis geboten werden kann“, wie es dazu in einer Pressemitteilung der Rehakliniken heißt. Und weiter: „Das Gesundheitszentrum Waldsee-Therme bedauert die Unannehmlichkeiten, die diese vorübergehenden Einschränkungen mit sich bringen werden und danken den Gästen bereits im Vorfeld für ihre Verständnis und Geduld.“

Ursache ist unklar

Um welche Art technischer Probleme es sich in der Saunalandschaft genau handelt, konnte Schwäbische.de auf Nachfrage nicht in Erfahrung bringen. Nach Angaben Gerd Kesenheimers vom Klinikmarketing werde aber „mit Hochdruck daran gearbeitet“, um die Saunalandschaft bald wieder zugänglich zu machen.

So könnte die Urbach-Sauna in einem der Häuser auf dem Außengelände nach Möglichkeit vielleicht früher wieder öffnen. „Details können wir heute aber leider noch keine sagen, die Rehakliniken werden ihre Gäste aber fortlaufend über den aktuellen Stand dieser Arbeiten informieren“, kündigte Kesenheimer gegenüber Schwäbische.de an.