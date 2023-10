Eine verbotene Liebe im Zweiten Weltkrieg steht im Mittelpunkt des spannenden Dokumentarfilms „Lange Schatten des Schweigens“, den der gebürtige Waldseer Rudolf Leiprecht mit den Niederländern Erik Willems und Gerard Leenders gedreht hat. Am 14. und 15. Oktober wird der Streifen über die Eltern des emeritierten Professors nun bei den „3. Filmtagen Oberschwaben“ in Ravensburg gezeigt.

Die Protagonisten des 60-minütigen Films sind Leiprechts Eltern Adriana (1928‐2011) und Karl (1922‐2005), die darin in älteren Audiobeiträgen zu Wort kommen. Das jüdische Mädchen aus den Niederlanden und der Marinesoldat aus Waldsee lernten sich 1944 unter lebensbedrohlichen Umständen im besetzten Rotterdam kennen.

Liebte eine Frau einen deutschen Soldaten, wurde sie damals als „Moffenhoer“ („Deutschenhure“) geächtet. Die beiden konnten sich ihre Zuneigung aber trotz schwieriger Rahmenbedinungen bis ins hohe Alter bewahren. Ihre letzten Lebensjahre verbrachten sie in Bad Waldsee, wo sie auch bestattet sind.

Nie mit den Kindern darüber gesprochen

Der berührende Streifen dokumentiert deutsche Zeitgeschichte und verleiht den Aufbaujahren im zerstörten Nachkriegsdeutschland durch die Hauptfiguren eine persönliche Ebene, was Leiprecht „sehr wichtig war für die eigene Aufarbeitung meiner komplizierten Familiengeschichte“, wie er der SZ im Rückblick berichtet. Der jüngere der beiden Leiprecht-Söhne hat erst im Alter von 36 Jahren beiläufig von Vater Karl erfahren, dass Mutter Adriana einer jüdischen Familie entstammt. Sie selbst habe den Kindern gegenüber nie darüber sprechen können, erinnert sich der Wahl-Frankfurter.

Der Film handelt von Liebe, aber auch von Antisemitismus, Rassismus, Gewalt, Schweigen, Tabus und von „langen Schatten“, die nach Angaben Leiprechts die nachfolgende Generation bis heute belasten oder zumindest beschäftigen. Deshalb waren die langwierigen Dreharbeiten in mehreren Ländern für den 68-Jährigen bedeutsam. „Unsere Kindheit war nicht einfach aufgrund des erlebten Traumas meiner Mutter, die lebenslang zwischen Depression und Aggression hin- und hergerissen wurde“, so Leiprecht über seine Motivation zu diesem zweisprachigen Film mit Untertiteln.

Nun ist der Film wieder in der Heimatregion

Der Film war inzwischen bereits 25 Mal zu sehen, in Deutschland und in den Niederlanden. Premiere hatte er im November 2022 im Waldseer Stadtkino Seenema und nun kommt er ins Ravensburger Frauentorkino und damit zurück in Leiprechts Heimatregion. „Es gibt weiterhin viele Anfragen nach dem Film, auch von Schulklassen“, ist der promovierte Sozialpädagoge zufrieden, dass das Thema bei allen Altersklassen Anklang findet.

„Ich bin bei allen Aufführungen dabei und erlebe jedes Mal große Betroffenheit und Nachdenklichkeit im Saal, wenn Anwesende erzählen, dass auch in ihren Familien häufig der Mantel des Schweigens über die Kriegserlebnisse gehängt wurde.“ Auch in Ravensburg hat das Filmpublikum nach den Aufführungen Gelegenheit, mit Leiprecht ins Gespräch zu kommen.

Eines bewertet er aus heutiger Sicht übrigens als besonders wertvoll: „Der Film hat mich mit meiner Verwandtschaft in Oberschwaben und vor allem mit meinem älteren Bruder in Stuttgart wieder zusammengebracht“, freut sich Leiprecht.

Zu sehen ist der Film am Samstag, 14. Oktober, um 11.15 Uhr und am Sonntag, 15. Oktober, um 16.45 Uhr – jeweils im Frauentorkino. Tickets unter filmtage-oberschwaben.de