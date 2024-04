Vor 20 Jahren hat Rudolf Forcher sein Amt als Waldseer Bürgermeister abgegeben - und ist immer noch ein prägender Kopf der Stadt. Der Ehrenbürger ist gern gesehener Gesprächspartner, bei etlichen Veranstaltungen dabei und auch in offiziellen Ämtern aktiv. Wolfgang Heyer hat mit dem beliebten Altbürgermeister über „seine“ Stadt, Zukunftswünsche und die Fasnet gesprochen.

Herr Forcher, können Sie sich noch an ihren letzten Arbeitstag als Waldseer Stadtoberhaupt erinnern?

(lacht) Ja klar. Der war am 2. April 2004. An diesem Tag habe ich für die Stadt noch Grundstücke für ein Wohngebiet in Haisterkirch erworben und weil in Waldsee kein Notar Zeit hatte, bin ich mit dem Grundstückseigentümer nach Wangen gefahren.

Das ist ja ein interessantes Erlebnis. Apropos erleben. Wie erleben Sie die Große Kreisstadt Bad Waldsee im Jahr 2024?

Bad Waldsee lebt, ist aktiv und es bewegt sich etwas - in den öffentlichen, den gesellschaftlichen, den kulturellen und den sportlichen Bereichen, in der Kernstadt und in den Ortschaften. Bei Städten muss man aber nach Epochen gehen. Begonnen hat die Waldseer Stadtentwicklung nach dem Krieg. Es war eine kluge Entscheidung von Bürgermeister Karl Faiss auf dem Döchtbühl mit den Schulen zu beginnen. 1972, als ich als Bürgermeister begonnen habe, waren die Grund- und Hauptschule sowie das Gymnasium oben. Dann folgten die Realschule, die Förderschule, der Sportplatz, die Sporthalle und alles weitere. Auch bei den Bürgermeistern Roland Weinschenk und Matthias Henne sind dort Neubauten realisiert worden und so ist die Schulstadt Bad Waldsee seit den 50er-Jahren gewachsen. Ähnlich ist es auch beim Kurgebiet. Da ging es in den 50ern mit dem Maxibad los und wurde bis heute fortgeführt. Diese Kontinuität und laufende Anpassung an die sich verändernde Welt und die Bedürfnisse der Menschen machen eine Stadt aus.

Was hat Sie am Bürgermeister-Job am meisten gereizt?

Das schönste am Beruf des Bürgermeisters ist, dass man zwar Chef der Verwaltung aber auch Gestalter ist.

Sie waren einst in Doppelfunktion Bürgermeister und Waldseer Kurdirektor, richtig?

Ja, aber der Kurdirektor war ein Titel ohne Mittel. Ich habe schnell versucht in Verbände reinzukommen und dort Funktionen zu bekleiden und davon hat Waldsee profitiert. Das Heilbad wurde bekannt bei den Krankenkassen und Rentenversicherungen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte einen tollen Mitarbeiterstab und ein Vorzimmer, die mir den Rücken frei hielten.

Wie sehr schmerzt Sie die Krankenhausschließung?

Sehr. Ich habe ja bei der Bürgerinitiative Krankenhaus mitgewirkt, in der Hoffnung, dass ich meine Kontakte einbringen kann. Es hat leider nichts genützt. Ich kreide der Politik an, dass sie kurzfristig und nicht perspektivisch arbeitet. Bei einer Umstrukturierung gehört es dazu, dass man rechtzeitig das Neue aufbaut. Jetzt müssen wir aber nach vorne schauen.

Wie schätzen Sie die Zukunft der Kurbetriebe - ohne Waldseer Krankenhaus - ein?

Der Anteil des Waldseer Krankenhauses am Patientenaufkommen war schon immer eine knappe zweistellige Zahl. Wichtig ist, dass man Kontakte zu den Versicherungsträgern pflegt und im Angebot Qualität bietet. Dank dreier Schritte in der Vergangenheit sind die Kurbetriebe gut für die Zukunft aufgestellt. Das ist einerseits die Therme, andererseits Indikation Gynäkologie und nicht zuletzt der Einstieg in die Anschlussheilbehandlungen.

Was ganz anderes: Was sagen Sie zum Mobilitätsband?

Die ersten Pflastersteine der Innenstadt hat man damals von Autobahnauffahrten an der tschechischen Grenze gekauft. Die waren glatt. Beim Transport mit dem Tieflader sind sie aber ordentlich übereinander gefallen und als man sie dann eingebaut hat: holper, holper, holper. Also hat man es mit Steinen aus Granit versucht, die man gesägt und geflammt hat. Die Innenstadt wurde barrierefrei. Doch gab es Probleme mit den Rollatoren. Darauf wurde reagiert.

Sie betonen immer, dass Bad Waldsee ein Tourismusort ist...

Bad Waldsee besitzt als touristische Destination einen guten Ruf. Die Kombination von historischer Innenstadt und Stadtsee, die Waldsee-Therme, das Erwin-Hymer Museum, der Tannenbühl mit Tiergehegen und Kletterpark, der Wohnmobilhafen beim Kurgebiet und das Golf-Resort sind für Gäste und die Bevölkerung attraktive Angebote. Zum Golf-Resort fällt mir die Begegnung mit „Kaiser Franz“ bei einem Empfang in Berlin ein. Als ich bei der Vorstellung meinte, er kenne Bad Waldsee nicht, kam die Antwort: „Jo freili kenn ichs, a schönen Golfplatz hobts.“

Die B 30 ist die Lebensader der Region und vielbefahrene Verbindungsachse. Wie sehen Sie die B 30?

Die B 30 ist leider eine nicht endende Geschichte. Als ich 1972 kam, gab es große Diskussionen hinsichtlich einer Umfahrung vom Urbachviadukt über Arisheim. Seither haben wir alles versucht, um in die vordersten Prioritäten des Bundesverkehrswegeplans zu kommen. Dies gelang auch. Irgendwann wurde das Geld knapper. Bund und Land haben sich auf die Projekte konzentriert, für die baureife Planungen vorlagen.

Ist die Straße heute gut so, wie sie ist oder sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten?

Die Ortsdurchfahrten und die zu Unfällen führende, fehlende Mehrstreifigkeit sind eine Zumutung. Man sollte endlich Planungen aufstellen, fertig machen und zur Diskussionsreife bringen. Ob es nun links herum geht, oder rechts herum oder untertunnelt wird - wichtig ist, dass ein Plan auf dem Tisch liegt, über den oder mögliche Alternativen gesprochen werden kann. Es hilft nur eins: dran bleiben, dran bleiben, dran bleiben.

Die Energiewende ist ein wichtiges Thema: Worauf sollte Bad Waldsee setzen, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen? Windkraft, Sonnenenergie oder Geothermie?

Im Prinzip bringt’s der Mix. Auch die Therme ist ein Thema bei der Energie. Das Thermalwasser ist für die Energiewende Gold wert, da muss nichts aufgewärmt werden. Die Natur liefert es. Daher ist meine erste Priorität die Geothermie, die zweite die Photovoltaikanlagen und die dritte - das hängt aber auch von den Standorten ab - die Windkraft.

Hat man da zu Ihrer Amtszeit eigentlich schon etwas dazu gemacht?

Klar haben wir uns damit auseinandergesetzt, aber nicht mit Solarfeldern, sondern mit PV-Anlagen. Im Strandbad hatten wir auf dem Dach des Umkleidebereichs Solarmatten installiert, um Wärme für das Dusch- und Badewasser zu erzeugen. Auch die Bohrungen für das Thermalwasser sind unter dem Stichwort Geothermie gelaufen.

Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln in Bad Waldsee gewaltig. Warum ist Waldsee aus Ihrer Sicht ein guter Wirtschaftsstandort?

Weil es nicht nur Arbeitsplätze bietet, sonder auch einen hohen Wohn- und Freizeitwert hat. Mit Hymer, Walz und Saluvet, ehemals Schaette, haben wir gewerbliche Leuchttürme vor Ort. Das ehemalige Sperrholzwerk, das einst Türen für den Reichstag in Berlin geliefert hat, musste leider aufgeben. Aber es gab und gibt neue Unternehmen, die hier ansiedeln. Es herrscht ein guter Mix von Leuchttürmen, Mittelständlern und Handwerksbetrieben und einer attraktiven Geschäftswelt. Mit den Gewerbegebieten in Gaisbeuren, beim Ried und im Wasserstall haben wir das fortgeführt und es wird bis heute ausgeweitet.

Welche Projekte sind Ihnen aus Ihrer Amtszeit noch im Gedächtnis?

Viele. Zu Beginn meiner Amtszeit wurde das Rathaus mit Fassade und der Freilegung der Arkaden saniert. Sie endete mit dem Haus am Stadtsee. Dazwischen lagen die Sanierung der das Stadtbild prägenden Solisten, vom Kornhaus bis zum Hafendeckel. Das Gestalten einer lebenswerten Innenstadt nach dem Bau der Bleichestraße. Neben der Innenstadtentwicklung war mir auch die Entwicklung der Ortschaften ein Anliegen. Michelwinnaden hat die Burg bekommen, Haisterkirch die Klosteranlage, Reute die Durlesbachhalle und Gaisbeuren und Mittelurbach ein Dorfgemeinschaftshaus. Stadt ist Leben im Fluss.

Bad Waldsee ist eine Fasnetshochburg. Sind Ihnen hierbei noch interessante Details von Früher im Gedächtnis?

Als die Fürstin Adelheid noch im Gemeinderat war, meinte sie, dass man am 11.11 doch Striezel mit Marzipan austeilen könnte. Daraus wurde später dann das Martinibrot. Aber es war ihre Idee. Und ich hab den Wecker am Federlesbrunnen um 11.11 Uhr eingeführt.

Welcher Moment gefällt Ihnen während der fünften Jahreszeit am besten?

Das Narrenrechtabholen, da setzt man den Bürgermeister ab (lacht) - und das ist mir 32 Mal passiert. Dieses Jahr bin ich beim Narrenrechtabholen übrigens das 50. Mal dabei. Auch die Narrensprünge und die anschließende Fasnet in den Wirtshäusern sind jedes Jahr Höhepunkte.

Apropos besondere Momente: Gibt es das Jahr über Veranstaltungen, auf die sich besonders freuen?

Das Altstadt- und Seenachtfest. Bis 1972 gab es nur das Seenachtfest ohne musikalische Untermalung des Feuerwerks. Es wurde um das von den Vereinen und der Gastronomie gestaltete Altstadtfest ergänzt. Neben den Konzerten unserer Musikkapellen und Chöre begeistert mich die jährliche Ruderregatta, der Kirbemontag sowie das Winterleuchten in Hopfenweiler.

Eigentlich könnten Sie längst im verdienten Ruhestand sein, doch Sie sind immer noch aktiv: Sie sind im Aufsichtsrat der Tourismus-Marketing-Baden-Württemberg, im Vorstand des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg und Vorsitzender des Aufsichtsrats Wellness Stars Deutschland, sie engagieren sich auf bundes- und landesebene für Senioren und Sie geben sogar noch Vorlesungen an der DHBW. Warum engagieren Sie sich immer noch so viel?

Wer im Beruf das öffentliche Leben mitgestaltete, der sollte seine Fähigkeiten weiter einbringen. Und: Wer einmal einen Fulltime-Job hatte und kein Wochenende und keinen Feierabend kennt, der fällt in ein Loch, wenn plötzlich nichts mehr da ist. Da sollte man also nicht alles auf einmal aufhören, sondern sich sukzessive davon verabschieden (lacht).

Welchen Wunsch haben Sie für Bad Waldsee in der Zukunft?

Dass es so weitergeht wie bisher.