Das kommt überraschend: Kurzfristig muss der Ruderverein die beliebte Ruderregatta auf dem Waldseer Stadtsee absagen. Eigentlich hätten die Sportler nächstes Wochenende um die Medaillen sprinten sollen. Daraus wird nichts. Der Grund: Es haben sich schlichtweg zu wenig Teilnehmer angemeldet und der Verein wollte finanziellen Schaden vermeiden.

Strecke auf dem Stadtsee war schon abgesteckt

Die ersten Vorboten haben bereits auf die Ruderregatta am 16. und 17. September in Bad Waldsee hingewiesen. Auf dem Stadtsee schwammen die Streckenabgrenzungen und auch die Starthäuschen machten bereits Lust auf das große Sportereignis. Doch der Ruderverein hat kurzfristig die Reißleine gezogen und die Veranstaltung abgesagt.

„Es liegt am desolaten Meldeergebnis“, erklärt Vorstand Dieter Seebold. Bis Mittwoch hatten die Vereine die Möglichkeit, ihre Ruderer anzumelden. Doch anstatt 350 Ruderer, wie sonst üblich, waren nur 170 Sportler eingetragen. „Klar haben wir überlegt, ob wir noch Vereine direkt anschreiben und so das Teilnehmerfeld auffüllen können, aber das Meldeergebnis war einfach zu dürftig, da hätten es ein oder zwei Vereine mehr auch nicht mehr herausgerissen“, berichtet Seebold hörbar frustriert.

Viele Rennen hätten mit dem angemeldeten Starterfeld entweder gänzlich ausfallen müssen oder lediglich zwei Starter hätten sich auf den sechs Bahnen gemessen. Was hätte das für ein Bild abgegeben, fragten sich da die Waldseer Ruderverantwortlichen. Nicht zu vergessen, der finanzielle Ausfall. Mit dem Startgeld wird ein Großteil der Kosten finanziert. Und fällt diese Einnahmeposition so gering aus, wäre die Veranstaltung kaum kostendeckend durchzuführen gewesen, wie Seebold erklärt: „Wir haben auch eine Terminverschiebung angedacht und überlegt, ob wir nur einen Tag machen. Aber die Fixkosten wären gleich geblieben. Außerdem sind 120 bis 130 Ehrenamtliche im Dienst und wenn man danach dann sagen muss, wir haben das für 10.000 Euro Miese gemacht, dann ist es das nicht wert.“

An der Absage hängt einiges dran

Schweren Herzens entschlossen sich die Verantwortlichen des Rudervereins also zur Absage. Doch damit war es längst nicht getan. Der Landesverband, die Vereine und gewillten Starter mussten informiert, Hotelzimmer storniert und Schiedsrichtern abgesagt werden. Auch bestellte Lebensmittel und Getränke sowie weiteres Equipment, wie beispielsweise Lautsprecher, werden nun ja nicht mehr benötigt. „Es war überall Betroffenheit da, aber wir wurden von Niemanden blöd angemacht“, zeigt Seebold das Verständnis für die schwere Entscheidung auf und ist dankbar dafür.

Warum sich verhältnismäßig wenig Sportler für die Ruderregatta angemeldet haben, das möchten die Waldseer noch genauer eruieren — auch im Austausch mit den Vereinen aus Marbach und Nürtingen, die in den nächsten beiden Wochen ihre Rennen austragen. Klar scheint, dass der Termin nicht ideal ist. Wie Seebold aufzeigt, habe Marbach im vergangenen Jahr diesen Termin bestreiten und ebenfalls ein schlechtes Meldeergebnis hinnehmen müssen. „Das war uns schon eine Vorwarnung. Aber wir in Waldsee haben eigentlich das Glück, dass wir nah an der Schweiz, Österreich und Bayern sind und sich von da auch immer Vereine anmelden. Wir hätten also nicht mit einem extrem breiten Feld gerechnet, aber dass es so wenig wird, das war nicht klar“, so der Vorstand des Rudervereins.

Am Samstag wird wieder abgebaut

Mit der Absage ist der Ruderverein also einem finanziellen Verlust im fünfstelligen Bereich aus dem Weg gegangen. Die Vorbereitungen haben noch kaum Kosten verursacht. Schließlich wurden auch die Arbeiten auf dem Stadtsee von Vereinsmitgliedern getätigt. „Eigentlich hätten diese Arbeiten am Samstag abgeschlossen und auch der Zielturm aufgebaut werden sollen. Stattdessen werden wir am Samstag nun wieder abbauen“, sagt Seebold enttäuscht.

Der 57–Jährige hebt allerdings hervor, dass das Rennen im nächsten Jahr stattfinden wird: „Es ist keine generelle Aufgabe, sondern wir werden unsere Lehren daraus ziehen und im nächsten Jahr mit einen neuen und vielleicht sogar verbesserten Angebot antreten.“

Der Verkaufsoffene Sonntag am 17. September soll indes stattfinden, wie Oberbürgermeister Matthias Henne im SZ–Gespräch berichtet. Bekanntlich muss ein sonntägliches Shoppingerlebnis eigentlich an ein größeres Ereignis gekoppelt sein (die SZ kommt auf das Thema zurück).