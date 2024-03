Rotary-Club Bad Waldsee-Aulendorf spendet 2000 Euro an Solisatt

Mit einer Spende in Höhe von je 1000 Euro unterstützt der Rotary-Club Bad Waldsee-Aulendorf das große soziale Engagement der Kolpingfamilien in Bad Waldsee und Aulendorf bei deren Projekt Solisatt. Die Kolpingfamilien betreiben dort im Rahmen ihres sozialen Wirkens seit vielen Jahren ehrenamtlich die „Sozialläden Solisatt“, in welchen sie Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren und sie an Bedürftige weitergeben.

Die Spendenübergabe erfolgte bei einem gemeinsamen Treffen des Rotary-Clubs mit den Vorständen der beiden Kolpingfamilien Elfriede Reck und Thomas Spieß (Solisatt Aulendorf) sowie Irmgard Kessler und Robert Amann (Solisatt Bad Waldsee).

Mit dem Motto „Satt werden durch Solidarität“ eröffneten die Kolpingfamilien im Jahr 2009 die „Sozialläden Solisatt“ in Bad Waldsee und Aulendorf. „Ein nicht ganz einfaches Unterfangen mit einigen Anfangsschwierigkeiten für alle Beteiligten“, so erinnert sich Elfriede Reck, die von Beginn an maßgeblich beteiligt war. Es war uns damals und dies ist uns bis heute wichtig, die wachsende Zahl an hilfsbedürftigen Menschen in unserem Gemeinwesen solidarisch zu unterstützen und denen, die nur mit Mühe ihren Lebensunterhalt bestreiten können, eine Möglichkeit zum Einkauf günstiger Lebensmittel zu bieten“, beschreibt sie ihre persönliche Motivation und die ihrer Mitstreiter.

In beiden Solisattläden sind derzeit circa 25 Mitarbeiter ehrenamtlich tätig, sei es im Verkauf oder beim Transport der Lebensmittel. Zweimal die Woche sind die Solisattläden geöffnet. Die Waren werden vornehmlich von Supermärkten und anderen Läden gespendet und zu einem stark reduzierten Preis, aber nicht kostenfrei an die Kunden abgegeben. Berechtigungsscheine für den Einkauf im Solisatt stellen die jeweiligen Stadtverwaltungen aus.