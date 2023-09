Rosemarie und Hans Wiest feierten diamantene Hochzeit

Vor 60 Jahren haben sich Rosemarie und Hans Wiest das Jawort gegeben. Zur diamantenen Hochzeit in der vergangenen Woche gratulierte auch die Stadt Bad Waldsee, vertreten durch Johanna Hess, und ließ dem Jubelpaar einen Geschenkkorb sowie Urkunden von Oberbürgermeister Matthias Henne und Ministerpräsident Winfried Kretschmann zukommen.

Das Paar freute sich sehr über die Anerkennung vonseiten der Stadt. Rosemarie Wiest ist hier in Bad Waldsee geboren und aufgewachsen. Hans Wiest kommt aus Michelwinnaden. Kennengelernt haben sich die beiden 1961 bei einer Veranstaltung in Mattenhaus bei Bad Waldsee. Im August 1963 haben sie geheiratet und aus der Ehe gingen drei Kinder und zwei Enkelkinder hervor. Sie wohnten mit der Familie in Bad Waldsee, bis sie 1976 berufsbedingt nach Ravensburg gezogen sind.

Doch 2005 konnten sie wieder in ihr geliebtes Bad Waldsee umziehen. Somit war die ganze Familie wieder vereint. Alle drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, wohnen hier in Bad Waldsee. Seit der Rentnerzeit widmet sich Hans Wiest gerne seinem Hobby, dem Motorradfahren, und unternimmt hin und wieder schöne Tagesfahrten.

Seine große Liebe jedoch, neben seiner Ehefrau, gilt den Oldtimern. Er ist stolzer Besitzer eines BMW 700 LS, Baujahr 1963. Mit diesem einzigartigen Fahrzeug fahren beide sehr gerne zu den angebotenen Oldtimertreffen. Diese finden mehrmals im Jahr statt. Die Fahrten gingen bisher unter anderem nach Ludwigshafen an den Bodensee, Lindenberg, Eisenharz, Isny und auch hier nach Michelwinnaden. Das große Hobby von Rosemarie Wiest war und ist die eigene Familie, das war immer ihr Lebensmittelpunkt. Gemeinsam ging das Ehepaar zum Schwimmen. Im Laufe der Jahre sind die beiden auch immer wieder in den Urlaub gefahren.

Ein großes Highlight unter diesen Reisen war jedoch eine wunderschöne 10–tägige Kreuzfahrt, die anlässlich des 70. Geburtstags von Hans Wiest unternommen wurde. Das war für beide, wie sie freudestrahlend erzählen, das schönste Erlebnis von all den Reisen, die sie gemacht haben. Beide schwärmen heute noch davon; ob so etwas wiederholt werden kann, steht in den Sternen. So blicken die beiden auf ein schönes und ereignisreiches Leben zurück und freuen sich auf weitere glückliche und zufriedene Jahre hier in Bad Waldsee, im Kreise ihrer Familie.