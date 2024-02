Rosa Eisele ist einer der Menschen, die nicht an jeder Ecke zu finden sind. Seit Jahrzehnten setzt sie sich nicht nur mit Herzblut für Haisterkirch ein, sondern in vielen Ehrenämtern auch für ihre Mitmenschen. Ein funktionierendes Zusammenleben auf dem Land, wofür der Einsatz des Einzelnen und der Gemeinschaft wichtig ist, liegt ihr am Herzen.

Als Gestalterin ihrer Ortschaft möchte sie den Stab nun an Jüngere abgeben. Bei der Kommunalwahl will sie nicht mehr für das Amt der Ortsvorsteherin kandidieren. Ein Porträt einer besonderen Frau.

Zwei Trauungen sind die letzte Amtshandlung

Mitte Juli wird Rosa Eisele nach 20 Jahren ihren letzten Arbeitstag in Haisterkirch haben. Der Ort, an dem ihr Herz und ihre Seele daheim sind. „Ich möchte nirgendwo anders sein“, bekennt sie eindeutig. Der Abschied wird ein schöner sein, weiß sie schon jetzt.

Dieser Kalenderblattspruch im Büro der Ortsvorsteherin fällt auf, weil er nicht nur schön klingt, sondern gut zu Rosa Eiseles Wesen passt. (Foto: Karin Kiesel )

„Zwei Trauungen sind meine letzte Amtshandlung“, verrät die 68-Jährige und unterstreicht das Gesagte mit ihrem warmherzigen Lächeln. Etwa 15 Mal im Jahr darf sie zwei Liebende trauen. „Das ist etwas ganz arg Schönes und Besonderes. Es ist toll, die Leute so glücklich zu sehen.“

Engagement und das Glück der Mitmenschen sind ihr wichtig

Das Glück der Anderen steht bei Eisele grundsätzlich hoch im Kurs. „Mich freut es, wenn es allen gut geht und alle miteinander eine Freude haben“, sagt sie bescheiden. Ihr Satz drückt das Wesen der umtriebigen Frau gut aus. Engagement ist ihr wichtig. So kam es, dass sie seit 1994 als Rätin in Haisterkirch und seit 2004 als Ortsvorsteherin aktiv ist. „Ich war schon immer interessiert am Ortschaftsrat und am Gemeinschaftsleben“, blickt sie zurück.

Als ihr Vorgänger Karl Fimpel, dessen Stellvertreterin sie gewesen war, überraschend aufhörte, sei sie gefragt worden. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mal Ortsvorsteherin werde.“ Doch weil Anpacken genau ihre Sache ist, hat sie es einfach gemacht - und das nun schon 20 Jahre lang. „Am Anfang hat es mir nicht jeder zugetraut, weil ich eine Frau bin“, sagt sie schmunzelnd und in dem Wissen, dass sie auch so manchen Kritikern das Gegenteil bewiesen hat.

Viele Themen, viele Baustellen

Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit musste sie sich um Colibakterien im Trinkwasser kümmern.

Da sind wir viel im Wald gewesen und haben gesucht, wo diese Bakterien in unser Wasser kommen. Rosa Eisele

Als kaufmännisch ausgebildete Hausfrau sei es nicht immer leicht gewesen, sich in jedes Fachthema einzuarbeiten. „Zum Glück haben wir viele Experten für viele Bereiche in der Stadt und der Kontakt ist immer gut“, hebt sie hervor.

Die Position des Ortsvorstehers sieht sie als Schnittstelle zwischen Stadt und Land, sozusagen als Bindeglied, wie sie es beschreibt. Manchmal ist sie auch Prellbock für die Menschen vor Ort, deren erste Ansprechpartnerin „für alles“ sie ist.

Schwierig sei es oft mit der Bürgerinitiative gewesen, die sich erst gegen den Kiesabbau im Haistergau formiert und sich später gegen Windräder stark gemacht hat. „Da hat sich fast der Ort gespalten“, blickt sie mit Bedauern auf diese Zeit zurück.

Einmal sei eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen sie eingereicht worden.

Es hat nicht allen gefallen, dass ich mich für die Anbindung der L 300 an die B 30 ausspreche. Rosa Eisele

Doch der damalige Bürgermeister Roland Weinschenk und das Landratsamt hätten die Beschwerde als unhaltbar abgelehnt.

Spannende und inspirierende Jahre

Abgesehen davon blickt Eisele auf schöne, spannende und inspirierende Jahre zurück. Dabei gerät sie geradezu ins Schwärmen. Wer ihr zuhört, erfährt viel über Gemeinschaftssinn, Zusammenhalt und den Aspekt, sich selbstständig um Dinge zu kümmern, dabei auch mal kreativ zu sein, und nicht um jeden Cent bei der Stadt betteln zu gehen. Anpacken statt Jammern lautet ihre Devise.

Als Höhepunkt hat sie die 1200-Jahr-Feier Haisterkirchs im Jahr 2005 in Erinnerung. „Das war einmalig“, erinnert sie sich fast verträumt.

Der ganze Ort wurde geschmückt, ob Mensch oder Haus, und die Gärten wurden schön hergerichtet. Von der Stadt haben wir eine neue Ortsdurchfahrt bekommen. Rosa Eisele

Auch der Fund der Originalnoten des bekannten Kirchenmusikers Nikolaus Betscher, der kurze Zeit Pfarrer in Haisterkirch war, zählt zu ihren Höhepunkten. Zur Krönung gab es ein besonderes Kirchenkonzert. „Das waren tolle Erlebnisse.“ Nach der gesamten Amtszeit gefragt, sprudeln viele weitere Erlebnisse aus Eisele heraus. Sei es die DSL-Gruppe, die vor zehn Jahren für schnelleres Internet in Haisterkirch gesorgt hatte („Das hat uns in die Zukunft katapultiert“), oder der neue Radweg von Osterhofen nach Eggmannsried.

Nur ein unerfüllter Wunsch

Auch den Einsatz für den Erhalt der Kapelle Osterhofen, die jährliche Winterfeier „Lichtmomente“ oder die geschaffene Bibliothek im Klosterhof zählt sie auf. Stolz ist sie darauf, dass es die Krabbelgruppe noch gibt, die sie selbst 1987 nach der Geburt ihres Sohnes gegründet hatte.

Ihr größter Wunsch ist, dass es bald mit dem Gehweg von Osterhofen nach Hittelkofen klappt. Doch wie bei vielen Bauvorhaben sind solche Projekte allein aufgrund der Grundstücksfragen oft schwer umzusetzen. Überhaupt hat Eisele in ihrer Amtszeit unzählige Gespräche mit Eigentümern geführt, um Vorhaben jeglicher Art überhaupt möglich zu machen.

Am Herzen liegen ihr die vielen Vereine, die für die Gemeinschaft im Ort wichtig seien und ohne die an Festen gar nichts gehe. Sie selbst ist sehr aktiv - etwa im Gartenbauverein, im Förderverein Kapelle Osterhofen oder im Förderverein Wohnpark am Schloss.

Fast 18 Jahre lang engagierte sie sich ehrenamtlich im Waldseer Gemeinderat und zehn Jahre lang war sie Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes Bad Waldsee. Sie selbst hat fast 100 Blutspenden auf dem Konto.

Die Familie soll jetzt im Mittelpunkt stehen

Nun wird es Zeit, sich zurückzunehmen, sagt Eisele, die früher in der „Rose“ in Hittelkofen ihren Eltern in deren Wirtschaft geholfen hat. Nun will sie sich mehr der Familie widmen. Neben ihrem Mann hat sie drei Kinder und sechs Enkelkinder. „Sie sind alle in der Nähe“, sagt sie und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Voraussichtlich wird sie sich auch weiterhin um die unzähligen Feldkreuze rund um Haisterkirch kümmern. „Sie prägen unsere Kulturlandschaft.“ Und ihre Heimat genießen - den Ort am Haisterbach mit den besonderen Kapellen und der schönen Landschaft. Und was liebt sie an Haisterkirch ganz besonders? „Alles“, antwortet sie, während ihr warmherziges Lächeln den Raum erfüllt.

Die Kommunalwahlen finden am 9. Juni statt. Rosa Eisele stellt sich nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger von Eisele will Matthias Covic, ihr bisheriger Stellvertreter, für das Amt des ehrenamtlichen Ortsvorstehers kandidieren.