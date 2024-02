Rollerfahrer verursacht Unfall

Ein 16 Jahre alter Motorroller-Fahrer hat am Montag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Im Ballenmoos einen Verkehrsunfall verursacht. Das teilt die Polizei mit. Der Jugendliche prallte mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Renault-Fahrer zusammen. Dabei entstand am Renault Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Motorroller nicht versichert ist.

Dem Teenager drohen daher Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.