Ein riskantes Überholmanöver auf der L 300 zwischen Haisterkirch und Bad Waldsee hatte im Juli 2022 einen Verkehrsunfall zur Folge, bei dem eine 18-Jährige ums Leben kam. Der Unfallverursacher fuhr damals einfach davon.

Ob bewusst oder unbewusst? Diese Frage wurde nun am Amtsgericht Bad Waldsee über acht Stunden verhandelt ‐ und der Überholer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Rückblick: Es ist der 31. Juli 2022, der Altstadtfest-Sonntag. Ein 35-jähriger Familienvater hat gerade seine beiden Kinder und seine Frau zuhause abgesetzt und will schnellstmöglich zurück auf das Fest und dort seine Eltern treffen. Er setzt sich in seinen Audi mit 435 PS und ist auf der Landstraße von Haisterkirch in Richtung Bad Waldsee unterwegs. Drei Autos sind vor ihm. Kurz nach dem Ortsausgang wechselt er auf die Gegenfahrbahn und beginnt, die Autokolonne zu überholen.

Vollbremsung war unvermeidbar

Dem 35-Jährigen kommt ein Opel entgegen, an Bord zwei Mädchen und ihr Vater. Der Audi-Fahrer überholt weiter, „hält voll drauf, zieht voll durch“, wie es Amtsgerichtsdirektor Feurle in seiner Urteilsbegründung nennt. Die beiden Autos kommen immer dichter aufeinander zu. Der Opel-Fahrer tritt schon leicht auf die Bremse, fährt ins Bankett, um Platz zu machen und muss doch eine Vollbremsung hinlegen, um eine Kollision zu vermeiden.

Der Überholer schert beinahe im letzten Moment auf seine eigentliche Fahrspur ein und fährt weiter. Durch die Vollbremsung gerät der Opel allerdings ins Schlingern, kommt auf die Gegenfahrbahn und prallt dort in den vordersten Wagen, einen Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls kommt der Toyota von der Straße ab und überschlägt sich.

Die 18-jährige Fahrerin stirbt noch am Unfallort, der 19-jährige Beifahrer erleidet lebensgefährliche Verletzungen. Der 34-jährige Opel-Fahrer und seine beiden Mädchen werden bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Und noch ein Auto ist in den Unfall verwickelt. Insgesamt sechs Menschen werden teilweise lebensbedrohlich verletzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war gefordert.

Verhandlung wegen fahrlässiger Tötung

In den Tagen danach war die Polizei damit beschäftigt, den Unfallverursacher ausfindig zu machen. Das gelang dank fundierter Polizeiarbeit. Und eben jener 35-Jährige musste sich nun vor dem Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in fünf Fällen verantworten. So lief der emotionale Prozesstag ab.

Gleich zu Beginn der Verhandlung ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger verkünden, dass er „strafrechtlich und moralisch die Schuld am Tot“ der 18-Jährigen trage. Leise und in brüchigem Deutsch sprach der Angeklagte der anwesenden Familie sein „aufrichtiges Beileid“ und den Verletzten eine Entschuldigung aus.

Ich komme jeden Tag mehrmals an der Unfallstelle vorbei und zucke jedes Mal zusammen, so der 35-Jährige.

Er versicherte aber auch, dass er den Unfall nicht mitbekommen und ihn im Rückspiegel auch nicht gesehen habe. Hätte er die Kollisionen wahrgenommen, wäre er zurückgefahren, beteuerte er vor Gericht.

Hat der Mann vom Unfall nichts mitbekommen?

Die Frage, ob der Angeklagte tatsächlich nichts von den folgenschweren Auswirkungen seines riskanten Überholmanövers mitbekommen hat, beschäftigte das Gericht den ganzen Tag über. Die Zeugenaussagen gingen dabei etwas auseinander. Während ein Fahrer der Autokolonne meinte, dass nur ein Wimpernschlag zwischen dem Einscheren des Angeklagten und der fatalen Kollision lag („Das war ein ganz kurzer Augenblick“), meinte ein weiter hinter fahrender Zeuge, dass drei bis fünf Sekunden vergingen, bis es zum Unfall kam „Das war nicht Zack-Zack. Im ersten Moment dachte ich noch, dass alles gut gegangen ist. Dann kam der Opel ins Schlingern“.

Einig waren sich die Zeugen darin, dass das Überholen hätte abgebrochen werden müssen. Der Abstand zum entgegenkommenden Auto sei zu kurz gewesen. Aus ihrer Beurteilung heraus, hätte der Angeklagte noch abbremsen und hinter dem Toyota einscheren können. Der Abstand zwischen den Autos sei groß genug gewesen.

Ein ungutes Gefühl

Bei den Zeugenbefragungen wurde außerdem deutlich, welch brenzlige Atmosphäre sich schon beim reinen Überholen über die Straße legte. „Als ich den überholenden Audi neben mir gesehen haben, wusste ich, dass kann nicht gut ausgehen. So ein Gefühl habe ich bisher noch nie gehabt“, sagte ein Zeuge und eine andere Zeugin erinnerte sich, dass sie ihrem Mann reflexartig an den Arm gefasst hat, um ihn vor dem anbahnenden Geschehen zu warnen. „Das hat sie nie noch nie gemacht“, verdeutlichte der Ehemann die ungewöhnliche Geste vor dem Unfall.

Bis heute spüren die Beteiligten den Unfall noch. Die Liste der Verletzungen ist lang und reicht von Rippenbruch über Lungenquetschungen bis hin zum schweren Schädel-Hirn-Trauma. Auch ein Jahr später stehen bei manchen Unfallopfern noch Operationen an. Zudem kommen die Erinnerungen immer wieder in den Kopf.

Es war ein traumatisches Erlebnis für alle Beteiligten, das heute noch schlechte Träume hervorruft. Auffällig: Während die Unfallbeteiligten seelischen Beistand erhielten, musste die Familie der Verstorbenen ohne psychologischen Beistand mit Trauer, Schmerz und Wut umgehen lernen.

Während der Verhandlung flossen verständlicherweise Tränen. Als der Angeklagte beschimpft wurde, schritt Richter Feurle allerdings ein. Den Tag detailliert aufzurollen, machte das Erlebnis für alle nochmals präsent und weckte Emotionen. Der Verteidiger des Angeklagten bewies Feingefühl und räumte die Schuld immer und immer wieder ein.

Entschuldigung kommt nicht gut an

Der Angeklagte selbst entschuldigte sich anfänglich noch persönlich bei den Unfallopfern. Doch die Worte wollten bei den Empfängern nicht so recht fruchten. „Für so ein Überholmanöver gibt es keine Entschuldigung“, entgegnete ein Mann und schüttelte energisch den Kopf. Nicht nur in dieser Situation wurde deutlich, dass die Wunden buchstäblich tief sind.

Am Nachmittag lieferte ein Kfz-Sachverständiger der Dekra mit detaillierten Simulationen des Unfallgeschehens weitere wichtige Erkenntnisse. Beim Überholen war der Angeklagte wohl zwischen 110 und 130 km/h schnell, beim Einscheren ging es äußerst knapp zu ‐ so wurde es auch von allen Zeugen beobachtet. Die verstorbene 18-Jährige hatte nur Sekundenbruchteile Zeit zu reagieren und hatte schließlich keine Chance, dem tödlichen Unfall auszuweichen.

Ob der Aufprall, der Knall, für den Angeklagten zu hören gewesen sein musste, blieb nach der Simulation offen. Die meisten Zeugen vermuteten aber, dass der Angeklagte die lautstarke Kollision hätte hören müssen. Und noch ein wichtiges Detail lieferte die Simulation: Der Opel kam wohl direkt neben dem Überholer ins Schlingern, den Unfall hätte der Angeklagte im Rück- oder Seitenspiegel durchaus wahrnehmen können.

Warum wurde ausgerechnet dieser Anruf gelöscht?

Für Richter Feurle war die Frage nach dem bewussten Davonfahren am Ende der Verhandlung geklärt. Er sah es als bewiesen an, dass der 35-Jährige von dem folgenschweren Aufprall Notiz genommen hat. Darauf lässt auch ein Anruf des Angeklagten nach dem Unfall schließen.

Laut der Auswertung der Handydaten rief er seine Frau an. Diesen acht Minuten langen Anruf löschte er allerdings aus dem Speicher, als er das Mobiltelefon bei der Polizei abgab. Wie Feurle außerdem ausführte, sei der Angeklagte alkoholisiert gefahren und habe 0,4 Promille gehabt.„Deshalb sind sie davon gefahren, sie hatten etwas zu verbergen.“ Kurzum: Feurle ließ in sein Urteil auch das unerlaubte Entfernen vom Unfallort einfließen.

In seinen 30 Jahren als Richter habe er selten einen „in besonderem Maße rücksichtslosen Überholvorgang wie ihren“ erlebt, sagte der Amtsgerichtsdirektor in Richtung des Angeklagten, der die direkte Ansprache ‐ wie die gesamte Sitzung ‐ mit einem steinernen Blick auf den Tisch hinnahm. „Sie hocken da, als ob sie die ganze Sache nichts anginge“, sprach Feurle dem Mann ins Gewissen. „Alle haben das Elend kommen sehen, haben den Gegenverkehr kommen sehen. Sie hätten früher einscheren müssen“, so Feurle, „aber sie haben ihre Interessen über die der anderen gestellt.“ Die 18-Jährige habe keine Chance gehabt und sei schlichtweg zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.

Die Strafe für den Überholer

Und so verurteilte Richter Feurle den Angeklagten zu 1,5 Jahren Gefängnis ‐ ohne Bewährung. „Ich kann heute keine besonderen Umstände erkennen, bei der Freiheitsstrafe von einer Vollziehung der Strafe abzusehen.“ Im Strafregister des Angeklagten finden sich übrigens Verstöße wie Handy am Steuer, Überfahren einer roten Ampel und eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B 30 wieder. Den Führerschein soll der Mann frühestens in einem Jahr wieder bekommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.