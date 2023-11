Rinderauktion „RBW Sale Night“ in Bad Waldsee

Zum 4. Mal veranstaltet die Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) eine Genetik-Auktion im RBW-Vermarktungszentrum Süd, Hopfenweiler 12 in Bad Waldsee.

55 Katalognummern der Rassen Fleckvieh, Holsteins, Brown Swiss, Jersey und Vorderwälder stehen am Samstag, 2. Dezember zum Verkauf. Um 13 Uhr startet die Besichtigung der Verkaufskollektion um 19.30 Uhr Auktionsbeginn. Erstmals kann man auch online unter der Adresse www.farmersbid.com mitbieten. Die Registrierung erfolgt sich unter auktion.rind-bw.de/register

Aktuelle Väterfolgen, hohes Leistungsniveau auf der Mutterseite und ansprechendes Exterieur: So kommt laut Pressemitteilung beispielsweise eine Vollschwester des RBW-Vererbers Zappa (GZW 132) zum Verkauf. Ein weiteres Highlight ist mit Kat.-Nr. 51 die leistungsstarke Jungkuh Zeiger Gabriola. Sie war bereits auf der 8. Deutschen Fleckviehschau sehr erfolgreich. Mit einem GZW von 135 begeistert die IQ-Tochter Eva. Sie ist züchterisch hochinteressant und kann sofort für ET genutzt werden.

Mit einem breit gefächerten Angebot hat die 4. RBW Sale Night auch für jeden Holstein-Züchter etwas dabei. Für bestes Exterieur sorgen laut Pressemitteilung Tiere aus Kuhfamilien wie Durham Treasure EX-96, Goldwin Locket EX-94, Galys Vray EX-94 und Atwood Vedette EX-95. Für die Freunde der Rotbuntzucht ist ein Jungrind aus der Goldwyn Blexy EX-97-Familie im Auktionskontingent. Bullenmütterpotenzial bieten Tiere wie die spülfähige Hawk Celena RDC mit RZG 152 oder die frühe Scott PP-Tochter Donatella P mit RZG 152. Zuchtwert und Leistung verbindet zudem BHA Riva-Red P, eine abgekalbte Money P-Tochter mit Spitzeneuter aus den Roxys.

Die Brown Swiss-Kollektion besticht durch ihre Hochwertigkeit. Von Embryonen, über die erste Wahl eines Kalbes, zu den Rindern und Abgekalbten. Alle Tiere sind zudem genomisch typisiert. Embryonen aus Vollmacht Piazza GZW 153 versprechen High Genomics. Hochinteressant ist das Jungrind Nathan Highlight mit GZW 156! Mit Piano Novia steht eine Jungkuh mit extremem Hintereuter und bestem Zentralband aus einem tiefen Kuhstamm zum Verkauf! Schauerfolge verspricht Tank Face aus dem BRS-Champion Erafax Fuchsi.

„Top of the breed“ auch bei den Jerseys. So kommt eine frisch abgekalbte Jordan-Tochter aus WIT Dalia EX-92 zum Verkauf. Centurion Veronica EX-97, Supreme Champion der Word Dairy Expo, steht im Pedigree der angebotenen Embryonen!

Eine Premiere feiert die Rasse Vorderwälder mit drei vielversprechenden Rindern. Es stehen zwei trächtige Rinder aus euterstarken Linien zum Verkauf. Dazu kommt ist ein Jungrind aus einer hochleistenden Iggardian im Angebot. Mit im Schnitt über sieben Kalbungen bei den Müttern und Großmüttern heben sich die angebotenen Vorderwälder deutlich zu allen anderen Rassen ab.